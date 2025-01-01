Eπίσημα παίκτης της Λαμίας ο Κλωναρίδης

Σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής προέβη η Λαμία.

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, η ομάδα της Φθιώτιδας ανακοίνωσε την απόκτηση του Βίκτωρα Κλωναρίδη, με τον 32χρονο άσο να επιστρέφει στη χώρα μας μετά το σύντομο πέρασμά του από τον Καναδά με τη φανέλα της Forge FC.

Στην μόλις τρίμηνη παρουσία του εκεί, ο Βέλγος εξτρέμ μέτρησε μόλις τρεις συμμετοχές, ενώ, αναφορικά με την παρουσία μας στο ελληνικό πρωτάθλημα, η Λαμία, θα είναι ο πέμπτος σταθμός της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λαμίας:

«Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον 32χρονο (28.07.1992) ακραίο επιθετικό Βίκτωρα Κλωναρίδη ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Καναδά με την Forge FC.

