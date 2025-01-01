Στη Ρεν ο Σέκο Φοφανά που είχε ακουστεί για την ΑΕΚ

Επέστρεψε στο γαλλικό πρωτάθλημα ο Σέκο Φοφανά μετά από 1,5 χρόνο μακριά από το ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Αφρικανός χαφ ανακοινώθηκε σήμερα από τη Ρεν με τους Γάλλους να καταθέτουν ένα ποσό ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στην Αλ Νασρ για να τον κάνoυν δικό τους.

Ο Φοφανά πέρασε τρεις σεζόν με τη φανέλα της Λανς από το καλοκαίρι του 2020 έως το 2023, μέχρι να αποχωρήσει για τα πολλά εκατομμύρια της Σαουδικής Αραβίας. Πλέον όμως γύρισε και πάλι στη Ligue 1, αυτή τη φορά όμως ως αντίπαλος της πρώην ομάδας του.

Ο Φοφανά είχε ακουστεί το καλοκαίρι και για την ΑΕΚ, το ενδιαφέρον αυτό όμως δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, με το «κασέ» του να είναι αρκετά υψηλό για τα ελληνικά δεδομένα.

