Παναθηναϊκός: Έσπασε το μπλόκο της Τρίπολης με... νοοτροπία «never give up»

Άλλο ένα ματς στο όριο, άλλο ένα buzzer beater μέσα στη χρονιά. Όπως στο Αγρίνιο, έτσι και χθες στην Τρίπολη ο Παναθηναϊκός λυτρώθηκε στο 94' με το γκολ του Γερεμέγεφ και πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη. Ένα «διπλό» αγχωτικό, μα και λυτρωτικό για τους «πράσινους» και τον κόσμο τους που δε σταμάτησε ούτε λεπτό να τραγουδάει στις κερκίδες του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Το παιχνίδι έγινε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η πολύ δυνατή βροχή δυσκόλεψε αφάνταστα το έργο των ποδοσφαιριστών, με το τερέν όσο περνάει η ώρα να γίνεται όλο και πιο βαρύ και γλιστερό. Απέναντι σε μια δυνατή και καλοστημένη ομάδα, το «τριφύλλι» συνολικά ήταν καλύτερο. Είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα, έπαιζε ορθολογικά από τη μέση και μπροστά, έκανε τουλάχιστον έξι ευκαιρίες και αν μπορούμε να βρούμε ένα αρνητικό- πλην των πολλών χαμένων φάσεων ξανά- ήταν το γεγονός ότι και ο Αστέρας έγινε απειλητικός με τρεις πολύ μεγάλες στιγμές.

Σε αυτές τις στιγμές ο εξαιρετικός Ντραγκόφσκι είπε «όχι» και κράτησε όρθια την ομάδα του. Βέβαια, με βάση τη συνολική εικόνα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είχε απλοποιήσει τα πράγματα αν οι παίκτες του ήταν πιο εύστοχοι. Χάθηκαν μεγάλες ευκαιρίες από Ιωαννίδη, Μπακασέτα, Μλαντένοβιτς, Ίνγκασον, Τσέριν, Γερεμέγεφ και από τον κορυφαίο του αγώνα, Τζούριτσιτς. Μια ματιά στους αριθμούς να ρίξει κάποιος και θα καταλάβει την ανωτερότητα στο ματς: 23 τελικές το «τριφύλλι», 13 ο Αστέρας. 11 σουτ εντός μεγάλης περιοχής η ομάδα του Ρουί Βιτόρια, 4 οι γηπεδούχοι. 64% κατοχή για τους «πράσινους», 35% για τους Αρκάδες.

Η λύτρωση στο φινάλε από τον Γερεμέγεφ, τη «χρυσή» αλλαγή του Ρουί Βιτόρια (βοήθησε, επίσης, πολύ ο Πελίστρι με την είσοδό του στο παιχνίδι), έδωσε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο για τους «πράσινους» που είχαν μια... νοοτροπία never give up και στο τέλος δικαιώθηκαν. Πάλεψαν μέχρι το τέλος, έχασαν πολύ σημαντικές ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ και μια πιο άνετη νίκη, είδαν τον αξιόμαχο Αστέρα να προσπαθεί να τον μπλοκάρει, αλλά έφυγαν με το «διπλό» από την Τρίπολη.

Αναμφίβολα, η μεγάλη αστοχία είναι κάτι που πρέπει ξανά να προβληματίζει. Αν η ομάδα δε βρει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα, θα έχει στο μέλλον στραβοπατήματα. Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει βελτιωθεί, ο Ρουί Βιτόρια τον έχει νοικοκυρέψει και του έχει μεταδώσει τη νοοτροπία νικητή (με τον Πορτογάλο ο Παναθηναϊκός μετράει 6 νίκες, μια ήττα, μια ισοπαλία), αλλά το «τριφύλλι» παραμένει η πιο άστοχη ομάδα στο πρωτάθλημα. Όταν θες να διεκδικείς πρωτάθλημα, αυτό πρέπει να το αλλάξεις, είτε μέσω της δουλειάς, είτε μέσω μεταγραφής...

Το «μπλόκο», λοιπόν, στην Τρίπολη έσπασε, με τον Παναθηναϊκό να έχει για μια ακόμη φορά δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία. Είναι να απορεί κανείς γιατί ο VAR Ευαγγέλου δεν κάλεσε τον διαιτητή Πολυχρόνη για πέναλτι - μαρς του Μπαρτόλο στον Μαξίμοβιτς στο 39'. Ξεκάθαρα φαίνεται ότι ο παίκτης του Αστέρα Τρίπολης τραβάει τον Σέρβο χαφ εντός περιοχής, αλλά δε δίνεται το παραμικρό! Είναι, επίσης, αδιανόητο σε ένα τέτοιο παιχνίδι να δίνονται μόλις 3 λεπτά καθυστερήσεων (!) ή να μην αποβάλλεται στο φινάλε ο Άλχο. Τα αναφέρουμε τα παραπάνω σε ματς που ο Παναθηναϊκός νίκησε και όχι έπειτα από «στραβοπάτημα»...

Δεν είναι η πρώτη φορά στα τελευταία ματς που στον Παναθηναϊκό παρατηρούν τέτοια αντιμετώπιση από τη διαιτησία. Θυμηθείτε τι έγινε στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο (μη καταλογισμός πέναλτι στον Ουναΐ, μη αποβολή του Μπρόρσον), αλλά και σε αυτό του πρωταθλήματος όταν οι Περιστεριώτες δεν έμειναν με δέκα παίκτες, ενώ θα μπορούσαν μετά τα... απανωτά μαρκαρίσματα του Ουεντραόγκο! Η δήλωση του Σάββα Παντελίδη στο φινάλε είναι τελείως άστοχη. Αν κάποιος άξιζε τη νίκη αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός και αν μια ομάδα δικαιούται να έχει παράπονα από τη διαιτησία αυτή είναι του Ρουί Βιτόρια. Για να μην ξεχάσουμε στο τέλος και αυτά που ξέρουμε...

