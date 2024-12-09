ΠΑΟΚ: Η απόσταση της γκολάρας του Ντεσπόντοφ

Το θαυμαστικό στην άνετη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Πανσερραϊκού (1-4) έβαλε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 35’, όταν είδε τον αντίπαλο γκολκίπερ εκτός εστίας και τον «κρέμασε» με σουτ λίγο κάτω από το κέντρο του γηπέδου.

Το τέρμα του 28χρονου άσου μετρήθηκε πως ήρθε από απόσταση 54,3 μέτρων! Και παρότι έχει βάλει πολλά ωραία γκολ στην καριέρα του, σαν κι αυτό δεν είναι κανένα.

«Ήταν μία πολύ καλή στιγμή, είδα τον τερματοφύλακα εκτός θέσης, έπρεπε να σημαδέψω σωστά και είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνω κάτι τέτοιο. Το έχω ξαναδοκιμάσει, κυρίως οι μέσοι έχουν την δυνατότητα να σκοράρουν από μεγάλη απόσταση, το δοκίμασα και είμαι πολύ χαρούμενος που το πέτυχα. Επηρεάστηκα από το γκολ του Κωνσταντέλια την περσινή σεζόν με τον Ατρόμητο. Θα το δω περισσότερο από 50 φορές και η μητέρα μου πάνω από 200», δήλωσε ο σκόρερ.



Ο Ντεσπόντοφ έφτασε τα 6 γκολ σε 26 εμφανίσεις φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Συνολικά μετρά 19 τέρματα (αλλά και 20 ασίστ) σε 73 συμμετοχές με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

