Ο Χουάντσο γλίτωσε τον Παναθηναϊκό από… Ιστορικό κάζο!

Γλίτωσε από του... Ιστορικού τα «δόντια» ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» έκαναν κάκιστη εμφάνιση στη Γλυφάδα και έφτασαν κοντά στην ήττα από τον εντυπωσιακό Πανιώνιο, όμως ένα τρίποντο του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 5,9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη τους χάρισε τη νίκη με σκορ 85-83. Στο 9-0 οι πρωτοπόροι, έπεσε στο 4-5 αλλά κέρδισε το χειροκρότημα η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη.

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει γρήγορα προβάδισμα με +8 (23-15).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε το μοναδικό της καλό διάστημα στο παιχνίδι στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, όταν οι «πράσινοι» πήγαν αυτοί στο +8 (29-37), όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και κατάφεραν να ανακτήσουν το προβάδισμα, όντας μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Στην τέταρτη περίοδο, ο «Ιστορικός» συνέχισε να βάζει πολύ δύσκολα στον «επτάστερο» και ξέφυγε με +9 (73-64), όμως ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και ανέκτησε το προβάδισμα με δύο βολές του Κέντρικ Ναν (81-82). Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν παραλίγο να γίνει «μοιραίος», όταν αστόχησε εξ επαφής και μετά έκανε φάουλ στον Λάντρι Νόκο, που έβαλε δύο βολές για το 83-82 στα 16 δευτερόλεπτα. Παρόλα αυτά, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κατάφερε στην τελευταία επίθεση των φιλοξενούμενων να βρει στόχο σε τρίποντο και τους χάρισε τη νίκη.

Ο Ισπανός φόργουορντ είχε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Στους 16 πόντους και τα 8 ριμπάουντ σταμάτησε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Άλλους 14 πόντους με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ είχε ο Κέντρικ Ναν. 11 πόντους και 5 ριμπάουντ μέτρησε ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ενώ ο Κώστας Σλούκας είχε 7 πόντους και 9 ασίστ. Για τον Πανιώνιο, μεγάλο ματς με 18 πόντους έκανε ο Γιώργος Τσαλμπούρης, ενώ ισάριθμους είχε και ο Ρίον Μπράουν.

Το ματς

Ο Μήτογλου σκόραρε πρώτος στην αναμέτρηση με βολές για το 0-2. Ο Μιλεντίγιεβιτς και ο Ναν αντάλλαξαν τρίποντα σε συνεχόμενες επιθέσεις (3-5), ενώ ο πρώτος ευστόχησε ξανά από μακριά γράφοντας το 6-5. Ο Γούλριτζ επιτέθηκε στο καλάθι και σκόραρε παίρνοντας φάουλ για το 9-5, με τον Γκραντ να ευστοχεί σε ένα σουτ από τη γραμμή για το 9-6. Ο Νόκο συνέχισε το καλό διάστημα του Πανιωνίου με ανάποδο λέι απ (11-6), με τον Γούλριτζ να γράφει από κοντά το 13-6. Ο Οσμάν ευστόχησε σε δύο βολές (13-8), πριν ο Ναν κλέψει και βάλει λέι απ για το 13-10. Νόκο και Λεσόρ έβαλαν από ένα χουκ (15-12), με τον Τσαλμπούρη να ευστοχεί σε σουτ από τη γωνία για το 17-12. Ρίον Μπράουν και Τσαλμπούρης βρήκαν στόχο από μακριά (23-15), με τον Σλούκα να βάζει δύο βολές για το 23-17 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, δύο γρήγορα καλάθια από Παπαπέτρου και Χουάντσο μείωσαν τη διαφορά σε 23-21. Με τον Σλούκα να δημιουργεί σωστά για τους συμπαίκτες του, οι Παπαπέτρου και Γιουρτσεβέν ισοφάρισαν για τον Παναθηναϊκό (25-25), ενώ ο Τούρκος έβαλε και δύο βολές για το προβάδισμα των «πράσινων» με σκορ 25-27. Ο Κάναντι απάντησε για τους γηπεδούχους με τρίποντο και φάουλ (29-27), όμως ο Παπαπέτρου από μακριά και ο Γιουρτσεβέν από κοντά έγραψαν το 29-32. Ο Καλαϊτζάκης πήρε τη σκυτάλη και σκόραρε από τη γωνία (29-35), πριν ο Γιουρτσεβέν καρφώσει για το 29-37. Ο Πανιώνιος αντέδρασε με τον Τσαλμπούρη να βάζει συνεχόμενα σουτ και τον Γούλριτζ να ευστοχεί σε λέι απ για το 36-37. Ο Ρίον Μπράουν έβαλε τρίποντο (40-37), με τον Σλούκα να ισοφαρίζει σε 40-40. Ο Γιουρτσεβέν κάρφωσε στο καλάθι του Πανιωνίου (40-42), πριν σκοράρει ξανά για το 42-44 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ένα σουτ του Σλούκα και ένα κάρφωμα του Παπαπέτρου διαμόρφωσαν το 44-48. Ο Γκίκας έβαλε δύσκολο τρίποντο (47-48) και ο Νόκο δύο βολές (49-48), πριν ο Ντέβιν Κάναντι επιτεθεί στο καλάθι για το 51-48. Ο Χουάντσο κάρφωσε εντυπωσιακά (51-50) και σκόραρε με ταμπλό (51-52), με τους Τσαλμπούρη και Ναν να βάζουν λέι απ για το 53-54. Ο Ισπανός φόργουορντ βρήκε στόχο από τη γραμμή δύο φορές (53-56), πριν κάνει το ίδιο και ο Λεσόρ για το 53-58. Ο Μπράουν επωφελήθηκε από λάθος του Ναν και πέτυχε γκολ φάουλ (56-58), με τον Αμερικανό γκαρντ να παίρνει το… αίμα του πίσω με τρίποντο για το 56-62. Ο Πανιώνιος αντέδρασε με Ντέιβις και Γούλριτζ (60-62), πριν ο Τσαλμπούρης βάλει μακρινό τρίποντο για το 63-62 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο ο Μιλεντίγιεβιτς έβαλε ακόμη ένα τρίποντο (66-62), με τον Νόκο να σκοράρει από κοντά για το 68-62. Ο Ναν ευστόχησε σε βολές (68-64), πριν ο Γκίκας βάλει τρίποντο με ταμπλό για το 71-64. Ο Ρίον Μπράουν έβαλε λέι απ στον αιφνιδιασμό (73-64), με τον Μήτογλου να δίνει… ανάσα στον Παναθηναϊκό με τρίποντο από τις 45 μοίρες για το 73-67. Οι παίκτες του Πανιωνίου δεν έχασαν την ψυχραιμία τους, με τον Μπράουν να ευστοχεί από μέση απόσταση (75-67). Ο Γκραντ έβαλε πολύ δύσκολο γκολ φάουλ (75-70), με τον Μήτογλου να καρφώνει για το 75-72. Ο Παπαπέτρου πήγε στη γραμμή και ευστόχησε (75-74), όμως ο Μπράουν πέτυχε γκολ φάουλ και έγραψε το 77-74, αστοχώντας στη βολή. Ο Γιουρτσεβέν έβαλε δύο βολές (77-76), ενώ ο Τσαλμπούρης ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων για το 80-76. Ο Γιουρτσεβέν κάρφωσε στο καλάθι του Πανιωνίου (80-78) και ο Γκραντ μείωσε στον πόντο (81-80). Ο Τσαλμπούρης έχασε κρίσιμο τρίποντο και ο Ναν με δύο βολές έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (81-82). Ο Γιουρτσεβέν αστόχησε εξ επαφής και έκανε φάουλ στον Νόκο, που πήγε στη γραμμή και έγραψε το 83-82. Στην τελευταία επίθεση των φιλοξενούμενων, η μπάλα έφτασε με κάποιο τρόπο στον Χουάντσο μετά από τάπα που δέχθηκε ο Ναν και ο Ισπανός χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό (83-85), με τον Τσαλμπούρη να αστοχεί στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 42-44, 63-62, 83-85

