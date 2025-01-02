Δραπέτευσε από το Κάουνας και φώναξε... καλή μπασκετική χρονιά ο Ολυμπιακός. Πραγματοποιώντας απίθανο δεύτερο ημίχρονο σε άμυνα και επίθεση, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να «σβήσουν» την μέτρια έως κακή εμφάνιση του πρώτου, επέστρεψαν από το -14 και πανηγύρισαν σπουδαία εκτός έδρας νίκη στην κατάμεστη και καυτή «Zalgirio Arena» με σκορ 92-85 επί της Ζάλγκιρις για τη 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Χάρη στο υπέρ του επιμέρους σκορ 52-33 στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές νίκες στη διοργάνωση, ανεβαίνοντας - έστω και προσωρινά - στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 13-6.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους (19 στο δεύτερο ημίχρονο) και 7 ριμπάουντ, με τους Σακίλ ΜακΚίσικ (17π.), Εβάν Φουρνιέ (14π., 3ασ.) και Τόμας Γουόκαπ (13π., 5ασ.) να προσφέρουν πολύτιμες βοήθειες. Για τη Ζάλγκιρις, που υποχώρησε στο 10-9, ξεχώρισε ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 22 πόντους, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ καριέρας του στον θεσμό.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε τον αγώνα έχοντας τους Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ στην αρχική του πεντάδα, μπήκε στο παρκέ πολύ νωχελικά και χωρίς ένταση στο παιχνίδι του. Με την επίθεσή τους να «κολλάει» σε αρκετές περιπτώσεις και να εκδηλώνουν άσχημα σουτ υπό πίεση χρόνου, κυρίως με τον Φουρνιέ, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν από νωρίς να κυνηγούν στο σκορ. Με τον Φρανσίσκο στη... ζώνη του λυκόφωτος να πετυχαίνει δώδεκα σερί πόντους (3 τρίποντα) σε διάστημα 2,5 λεπτά, η Ζάλγκιρις προηγήθηκε με 16-6 στο 6ο λεπτό.

Κάπου εκεί, οι Πειραιώτες αντέδρασαν και με το δίποντο του Γουόκαπ, αλλά και τα back-to-back τρίποντα των Παπανικολάου και Βεζένκοφ, μείωσαν σε 18-16 δύο λεπτά αργότερα. Οι Λιθουανοί απάντησαν με... τετράποντο του Ουλάνοβας, προτού ο Γουόκαπ διαμορφώσει το 22-18 της πρώτης περιόδου. Ο Έλληνας γκαρντ ήταν μάλιστα εκείνος που κράτησε όρθιους τους Πειραιώτες στο δεκάλεπτο, το οποίο και ολοκλήρωσε με 8 πόντους και 3 ασίστ.

Με κλέψιμο και κάρφωμα του ΜακΚίσικ στο ανοικτό γήπεδο ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, με τον Ολυμπιακό να μειώνει στο καλάθι (22-20). Η «ερυθρόλευκη» άμυνα ωστόσο πληγώθηκε ξανά πίσω από τα 6,75μ., καθώς, με το δεύτερο τετράποντο των γηπεδούχων στο ματς (!) και το τρίποντο του Μάνεκ, εκτόξευσαν τη διαφορά στο +10 (31-21) στο 12'. Ο ΜακΚίσικ συνέχισε να δίνει λύσεις στο σκοράρισμα, όντας ο μοναδικός που συνδεόταν με το αντίπαλο καλάθι, φτάνοντας τους 9 πόντους για το 34-30 στο 14'.

Και πάλι όμως, η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι κατάφερε να «χτίσει» διψήφιες τιμές, φτάνοντας ακόμα και στο +12 (44-32) με κύριους εκφραστές τους Λόνι Γουόκερ και Σμάιλαγκιτς. Η είσοδος του Φουρνιέ, βοήθησε τους φιλοξενούμενους να επιστρέψουν εκ νέου στο σκορ, με τον Γάλλο να πετυχαίνει έξι μαζεμένους πόντους για το 44-40 στο 18'. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, παρά, δέχθηκε ένα επιμέρους σκορ 8-0 στο τελευταίο διάστημα της περιόδου (2 τρίποντα σε αυτό το διάστημα), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 52-40. Ενδεικτικό της κακής ελληνικής άμυνας ήταν το γεγονός πως η Ζάλγκιρις ολοκλήρωσε το ημίχρονο με 11/17 τρίποντα.

Τελείως διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο τρίτο δεκάλεπτο, με την ολιγόλεπτη διακοπή, αλλά και τις... φωνές του Μπαρτζώκα στην ανάπαυλα, να λειτουργούν ευεργετικά για τον Ολυμπιακό. Και αυτό διότι οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν αρκετά συγκεντρωμένα στο δεύτερο ημίχρονο, παίζοντας καλή, στοχευμένη και επιθετική άμυνα. Με καλάθι του Ντάνστον στην πρώτη κατοχή, η Ζάλγκιρις πήγε για πρώτη φορά στο +14 (54-40), με τους Βεζένκοφ και Φαλ στη συνέχεια να «τροφοδοτούνται» κατάλληλα και να μειώνουν με συνεχόμενα καλάθια στη ρακέτα σε 58-52 στο 24'.

Κάπου εκεί, ήταν η σειρά του Εβάν Φουρνιέ να βγει μπροστά, που με δύο τρίποντα δικά του, συν ένα καλάθι του Σάσα, οι Πειραιώτες μείωσαν στην ελάχιστη τιμή της διαφοράς για το 62-61 ένα λεπτό αργότερα. Σμάιλαγκιτς και Σιρβίντις με ένα γρήγορο 4-0 έκαναν το 66-61, προτού ο Ολυμπιακός με τέσσερις πόντους από τον Σάσα και ένα τρομερά δύσκολο fade away καλάθι του Φουρνιέ στο φινάλε, ρίξει τη διαφορά στους 4 για το 71-67 της περιόδου.

Με την ίδια, και ακόμη μεγαλύτερη, συγκέντρωση και πάθος στις δύο πλευρές του παρκέ, μπήκαν οι Πειραιώτες στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Εκεί, όπου η άμυνά τους από την... soft του πρώτου ημιχρόνου, εξελίχθηκε σε «ατσάλινη», κρατώντας χωρίς πόντο τη Ζάλγκιρις για σχεδόν πέντε λεπτά! Σε αυτό το διάστημα, ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 13-0 δια χειρός Βεζένκοφ, ΜακΚίσικ, Μιλουτίνοφ και Γκος, για το «ερυθρόλευκο» +9και το 80-71 στο 35'! Μάλιστα, το πρώτο προβάδισμα των φιλοξενούμενων ήρθε μετά από 31:19 αγωνιστικά λεπτά!

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 52-40, 71-67, 85-92.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.