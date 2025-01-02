Πρώτος και με διαφορά άνω των 290.000 ψήφων, είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη των παικτών που θα συμμετάσχουν στο εφετινό All Star Game που θα διεξαχθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2025 στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, στο τελευταίο update που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/1) από το NBA, είχε συγκεντρώσει 1.710.630 ψήφους, με τον MVP των τελευταίων ετών, Νίκολα Γιόκιτς να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 1.422.121 ψήφους.

Στην τρίτη θέση είναι ο περσινός πρωταθλητής με τους Μπόστον Σέλτικς, Τζέισον Τέιτουμ με 1.385.851 ψήφους, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Κέβιν Ντουράντ (1.268.799 ψήφους) και Λεμπρόν Τζέιμς (1.167.661).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.