Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προηγείται και με διαφορά στην ψηφοφορία για το All Star Game

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, στο τελευταίο update από το NBA, είχε συγκεντρώσει 1.710.630 ψήφους, με τον MVP των τελευταίων ετών, Νίκολα Γιόκιτς να ακολουθεί στη δεύτερη θέση  με 1.422.121 ψήφους

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Πρώτος και με διαφορά άνω των 290.000 ψήφων, είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη των παικτών που θα συμμετάσχουν στο εφετινό All Star Game που θα διεξαχθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2025 στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, στο τελευταίο update που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/1) από το NBA, είχε συγκεντρώσει 1.710.630 ψήφους, με τον MVP των τελευταίων ετών, Νίκολα Γιόκιτς να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 1.422.121 ψήφους.

Στην τρίτη θέση είναι ο περσινός πρωταθλητής με τους Μπόστον Σέλτικς, Τζέισον Τέιτουμ με 1.385.851 ψήφους, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Κέβιν Ντουράντ (1.268.799 ψήφους) και Λεμπρόν Τζέιμς (1.167.661).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark