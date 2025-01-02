Ένα όνομα έκπληξη προέκυψε από το εξωτερικό και αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακό. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «transferfeed», οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για τον Γκιόργκι Γκουλιασβίλι.

Πρόκειται για 23χρονο εξτρέμ, ο οποίος πραγματοποιεί σεζόν καριέρας με τη φανέλα της Σαράγεβο. Συγκεκριμένα, στην αγωνιστική περίοδο που διανύουμε έχει 12 γκολ και 4 ασίστ σε 17 ματς πρωταθλήματος, όντας πρώτος σκόρερ στη Λίγκα.

Αποτελεί το ακριβότερο περιουσιακό στοιχείο της ομάδας και είναι μια περίπτωση με προοπτικές και potential. Έχει κληθεί δύο φορές στην ανδρική εθνική ομάδα της Γεωργίας, αλλά δεν έχει αγωνιστεί λεπτό και περιμένει να κάνει το ντεμπούτο του.

