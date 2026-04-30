Ένα ακόμη βήμα προς το Final Four ψάχνει ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται ξανά από τη Βαλένθια στη «Roig Arena» (21:45, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για το δεύτερο παιχνίδι της μεταξύ τους σειράς στα playoffs της Euroleague.

Στο Game 1, οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν σοβαροί και διαβασμένοι, με αποτέλεσμα να πάρουν τη νίκη με σκορ 68-67 στην έδρα της ισπανικής ομάδας, αποκτώντας πλεονέκτημα έδρας και πρόκρισης. Με άμυνα από «ατσάλι» και τεράστιες επιθετικές λύσεις από τους Κέντρικ Ναν και Τι Τζέι Σορτς, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ένα σπουδαίο «διπλό» και έδειξε πως είναι το αφεντικό της σειράς, κρατώντας τους γηπεδούχους πολύ μακριά από τα στάνταρ τους.

Πλέον, το «τριφύλλι» έχει το μομέντουμ μαζί του, βάζοντας έξτρα πίεση στη Βαλένθια. Η νεανική και άπειρη ισπανική ομάδα θα παλέψει για να ισοφαρίσει, όμως κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει σε αυτό το πλήγμα, με τον Παναθηναϊκό να έχει την ευκαιρία να ντουμπλάρει τις νίκες και να βάλει ουσιαστικά πρόωρο τέλος στη σειρά, καθώς ακολουθούν τα δύο παιχνίδια στο «T-Center».

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα, ενώ μένει να φανεί ποιον από τους 13 παίκτες της αποστολής θα αφήσει εκτός 12άδας ο Εργκίν Αταμάν. Στο πρώτο παιχνίδι, αυτός ήταν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, όμως υπήρξαν και δύο παίκτες (Μήτογλου, Τολιόπουλος) που δεν πάτησαν καθόλου παρκέ. Για τη Βαλένθια, εκτός θα παραμείνει ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ και Τόμισλαβ Χόρντοφ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της σειράς:

Game 1: Βαλένθια-Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια-Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)

Game 3: Παναθηναϊκός-Βαλένθια (6/5, 21:15)

Game 4*: Παναθηναϊκός-Βαλένθια (8/5, 21:15)

Game 5*: Βαλένθια-Παναθηναϊκός (12 ή 13/5)

