Ώρα ημιτελικών στο Europa League με δύο μεγάλες μάχες σε Αγγλία και Πορτογαλία με κοινή ώρα έναρξης τις 22:00.

Αναμφίβολα, ξεχωρίζει ο βρετανικός εμφύλιος στο «Σίτι Γκράουντ» ανάμεσα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την Άστον Βίλα. Δύο ομάδες που στοχεύουν στο τρόπαιο, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν την έξοδο στο Champions League μέσα από αυτή τη διαδικασία, ενώ οι φιλοξενούμενοι θεωρητικά την έχουν κλειδώσει μέσω της πρώτης πεντάδας.

Μουρίγιο, Εντογέ και Σανγκαρέ είναι εκτός για τη Φόρεστ, ενώ για λογαριασμό των «βίλατζερς» ο Ονάνα.

Την ίδια ώρα στην Πορτογαλία, έχουμε έναν αμφίρροπο και μάλλον απρόσμενο ημιτελικό. Μπράγκα και Φράιμπουργκ κοντράρονται, αναζητώντας το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς σε μια εβδομάδα στη Γερμανία.

Οι γηπεδούχοι όπως φαίνεται θα κλειδώσουν το Conference League μέσα από το πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο θα είναι κάτι το εκπληκτικό για τους ίδιους. Όπως το ίδιο ισχύει και για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι κυνηγάνε την Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματός τους.

Εκτός για την Μπράγκα βρίσκονται οι Μπάρισιτς, Μοσκάρδο, Νιακατέ και Ροντρίγκες, ενώ για την Φράιμπουργκ ο Οστερχάγκε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.