Εμπλεκόμενη σε τροχαίο ήταν η προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, Σελέν Ερντέμ. Η Τουρκάλα τεχνικός χτύπησε με το αμάξι της οδηγό μοτοσικλέτας, η οποία ήταν σταθμευμένη σε φανάρι.

Μετά από αλκοτέστ, διαπιστώθηκε πως η προπονήτρια δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η οδηγός της μοτοσικλέτας, παρ' όλα αυτά αποφάσισε να κινηθεί νομικά, όπως ανέφερε η ίδια.

Σημειώνεται πως η Ερντέμ, που οδήγησε τον ΠΑΣ Γιάννινα φέτος στον τελικό του Κυπέλλου και ανέλαβε τα ηνία του Παναθηναϊκού πριν την έναρξη των playoffs, έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της με τις πράσινες, στον πάγκο των οποίων θα παραμείνει και τη νέα σεζόν.

