Έξαλλος με τα συνθήματα οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη μητέρα του Φιλ Φόντεν εμφανίστηκε μετά το ισόπαλο ντέρμπι του Μάντσεστερ (0-0) ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Σίτι έγινε στόχος με αφορμή τη σύλληψη της μητέρας του για επεισόδιο σε μπαρ αλλά και την αντίσταση που πρόβαλε κατά των αρχών.

«Αυτό που έκαναν ήταν απαράδεκτο. Δείχνουν ότι δεν έχουν επίπεδο. Δεν καταλαβαίνω τι περνάει από το μυαλό ενός οπαδού που θα βρίσει κάποια μητέρα, στην προκειμένη περίπτωση αυτή του Φιλ. Δεν είναι η Γιουνάιτεντ, είναι κάποια άτομα. Δεν έχουν αξιοπρέπεια, δεν έχουν επίπεδο και θα έπρεπε να ντρέπονται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής των πρωταθλητών.

