Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Κατάφερε κάτι που είχε να γίνει χρόνια στην έδρα του

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη επί της ΑΕΚ, για το κυνήγι της δεύτερης θέσης και πλέον έχει εκείνος το πάνω χέρι

ΠΑΟ - ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός εχθές το βράδυ κατάφερε και νίκησε την ΑΕΚ με 3-1 στο ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι πλέον βρίσκονται στη δεύτερη θέση, παρότι είναι ακόμα σε ισοβαθμία με την ΑΕΚ υπερτερούν και είναι εκείνη που βρίσκονται από πάνω. Τα γκολ σημειωθήκαν από τον Μαξίμοβιτς, τον Τζούρισιτς και τον Γιερεμέγεφ, ενώ για την ΑΕΚ είχε μειώσει ο Μουκουντί.

Πλέον το τριφύλλι κοιτάζει την έξοδο στο Champions league πιο κοντά από ποτέ, αν και ακόμα είναι μακρύς ο δρόμος, με το πρώτο βήμα να γίνεται σήμερα. 

