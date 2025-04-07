Η Μαρία Σάκκαρη έχασε εκ νέου βαθμούς, άλλες 18 θέσεις και ως εκ τούτου έπεσε στο Νο 82 της παγκόσμιας κατάταξης γυναικών στο τένις, σύμφωνα με την εβδομαδιαία κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας (WTΑ).

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παραμένει για τρίτη εβδομάδα μετά τον Απρίλιο του 2019 εκτός Top 50. Αντιθέτως, βγήκε εκτός Top 80 για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 2017!

Από εκεί και πέρα, η Αρίνα Σαμπαλένκα παραμένει στην κορυφή και την ακολουθεί η Ιγκα Σβιάτεκ.

Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.541 βαθμοί

2. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.470

3. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.101

4. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.063

5. Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.999

6. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.843

7. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.775

8. Κινγουέν Ζενγκ (Κίνα) 4.243

9. Πάουλα Μπαντόσα (Ισπανία) 3.821

10. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 3.808

