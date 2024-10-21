Παναθηναϊκός: Εκτός λόγω ίωσης ο Σπόραρ, ξανά ατομικό Ιωαννίδης και Μαξ

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου:

«Μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ στην Κρήτη, οι Πράσινοι προπονήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στο «Γ. Καλαφάτης».

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ο Σπόραρ έμεινε εκτός λόγω ίωσης, ενώ οι Ιωαννίδης και Μαξ έκαναν θεραπεία και ατομικό».

