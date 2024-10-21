Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Εκτός λόγω ίωσης ο Σπόραρ, ξανά ατομικό Ιωαννίδης και Μαξ

Χωρίς τον κλινήρη Αντράζ Σπόραρ και με τους τραυματίες Φώτη Ιωαννίδη και Φίλιπ Μαξ να κάνουν ξανά θεραπεία, διεξήχθη η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός Σπόραρ

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου:

«Μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ στην Κρήτη, οι Πράσινοι προπονήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στο «Γ. Καλαφάτης».

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ο Σπόραρ έμεινε εκτός λόγω ίωσης, ενώ οι Ιωαννίδης και Μαξ έκαναν θεραπεία και ατομικό».

