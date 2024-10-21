Ξεκάθαρος υπέρ του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν ο Ιβάν Σαββίδης στα όσα είπε αλλά και ζήτησε από τους συνεργάτες του στη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη που γίνεται στην ομάδα μετά από κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος.

Όπως μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ο ιδιοκτήτης του Δικεφάλου του Βορρά αφού μετέφερε τη λύπη του για όσα ακολούθησαν της λήξης του χθεσινού ντέρμπι, επεσήμανε σε όλους τους τόνους στα άτομα της ΠΑΕ ότι θα στηριχθεί ο προπονητής της ομάδας «στην επίμονη στοχοποίηση του και στις επιθέσεις που δέχεται αφού υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Πρόσθεσε ότι η συμπεριφορά του Λουτσέσκου και γενικότερα του προπονητή του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να την υποδεικνύει κανένας αντίπαλος είτε αυτός είναι υπάλληλος είτε ποδοσφαιριστής.

Ζήτησε να ετοιμάσουν μία καταγγελία στον υπουργό «για την ανησυχητικά αυξανόμενη αυθαίρετη βία της Αστυνομίας, που ξεκινάει από το γήπεδο της Τούμπας και καταλήγει να φτάνει μέχρι και σε εκπροσώπους του ΠΑΟΚ».

Επίσης, ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ανέφερε ότι ο Ιβάν Σαββίδης σχετικά με την δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου, ζήτησε «να τηρηθεί ο απαρέγκλιτος κανόνας του να μην υπάρχει απάντηση σε ιδιοκτήτες ομάδων. Ειδικά για την δήλωση του κ. Ηλιόπουλου τόνισε ότι είναι πολύ νέος στο ποδόσφαιρο ακόμη και οφείλουμε να του δώσουμε το χρόνο να ενημερωθεί για την πρόσφατη ιστορία της ομάδας του και ότι θα αντιληφθεί για το τι πρέπει να είναι περήφανος και για το τι να αισθανθεί ντροπή»

Είπε χαρακτηριστικά ο Σαββίδης καταλήγοντας στην επικοινωνία του: «βασικά χαρακτηριστικά των προσφύγων είναι η μνήμη και η δυνατότητα να γυρίζουν σελίδα και να μεγαλουργούν από την αρχή. Εμείς ζούμε και με τις δυο βασικές αυτές Αρχές».

Ακούστε το ρεπορτάζ:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.