Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 6ης αγωνιστικής

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League 2

Super League 2

Το πρόγραμμα των αγώνων αλλά και τις μεταδόσεις αυτών γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της Super League 2.
Πρώτο χρονικά παιχνίδι αυτό του ΠΟΤ Ηρακλή με τον Διαγόρα (monobala.gr) την Παρασκευή 25/10 στις 16:00, ενώ η αυλαία της 6ης αγωνιστικής πέφτει με την αναμέτρηση ΑΕΛ – Μακεδονικός (monobala.gr) την Δευτέρα 28/10 στις 16:30.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.10.2024
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – Διαγόρας (16:00 / monobala.gr)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27.10.2024
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα (12:00 / ΣΚΑΪ)
Α’ ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Εθνικός Ν. Κεραμιδίου – Νίκη Βόλου (15:00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.10.2024
AEL FC ARENA, ΑΕΛ – Μακεδονικός (16:30 / monobala.gr)
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – Καβάλα (14:30)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.10.2024
ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Πανιώνιος (15:00 / ΣΚΑΪ)
Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ, Κηφισιά – Asteras Aktor B’ (14:00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27.10.2024
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Καλαμάτα (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)
ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ, Παναργειακός – Αιγάλεω (15:00)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – ΑΕΚ Β’ (13:00)

Πηγή: sport-fm.gr

