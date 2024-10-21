Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 6ης αγωνιστικής

Το πρόγραμμα των αγώνων αλλά και τις μεταδόσεις αυτών γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της Super League 2.
Πρώτο χρονικά παιχνίδι αυτό του ΠΟΤ Ηρακλή με τον Διαγόρα (monobala.gr) την Παρασκευή 25/10 στις 16:00, ενώ η αυλαία της 6ης αγωνιστικής πέφτει με την αναμέτρηση ΑΕΛ – Μακεδονικός (monobala.gr) την Δευτέρα 28/10 στις 16:30.
Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.10.2024
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – Διαγόρας (16:00 / monobala.gr)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27.10.2024
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα (12:00 / ΣΚΑΪ)
Α’ ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Εθνικός Ν. Κεραμιδίου – Νίκη Βόλου (15:00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.10.2024
AEL FC ARENA, ΑΕΛ – Μακεδονικός (16:30 / monobala.gr)
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – Καβάλα (14:30)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26.10.2024
ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Πανιώνιος (15:00 / ΣΚΑΪ)
Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ, Κηφισιά – Asteras Aktor B’ (14:00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27.10.2024
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Καλαμάτα (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)
ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ, Παναργειακός – Αιγάλεω (15:00)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – ΑΕΚ Β’ (13:00)
- «Πώς επηρεάζει; Αφού είναι κοντός!»: Απίστευτος ο τρόπος του Γκρίλις για να μετρήσει το γκολ της Σίτι στο 95'
- Τα έσοδα των ελληνικών ομάδων ως τώρα στην Ευρώπη: Τι έχουν εξασφαλίσει Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
- bwin: Δίπλα στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης και στα κορυφαία events της Ελλάδας!
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.