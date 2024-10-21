Η Μάντσεστερ Σίτι χρειάστηκε ανατροπή στο 95ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Γουλβς για να πάρει όλους τους βαθμούς από την επίσκεψή της στο «Μολινό».
Ο Τζον Στόουνς στην τελευταία φάση του ματς κατάφερε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ να σκοράρει και να διαμορφώσει το τελικό 2-1, το οποίο όμως χρειάστηκε να ελεγχθεί από τον VAR, αλλά και από τον διαιτητή στο On-field review.
Ο Γκρίλις προσπαθούσε με αγωνία και ένταση να πείσει πως το γκολ έπρεπε να μετρήσει και ο Μπερνάρντο δεν επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Ζοσέ Σα, δείχνοντας πως ο συμπαίκτης του είναι... κοντός και ο πορτιέρε των «λύκων» δεν είχε πρόβλημα!
October 20, 2024
