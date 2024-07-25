Παναθηναϊκός: Έκλεισε και μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα ο Τετέ

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι οριστικά ο Τετέ!



Όπως μετέδωσε ο Διονύσης Δεσύλλας στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 οι «πράσινοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία τόσο με τη Γαλατάσαραϊ, όσο και με τον 24χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ και τον φέρνουν στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί!

Μάλιστα οι «άνθρωποι» του Παναθηναϊκού, όχι μόνο έκλεισαν αυτό σημαντικό deal, αλλάΜε τον τρόπο αυτόν οι «πράσινοι» ολοκληρώνουν μια πολύ σημαντική προσθήκη για τα άκρα της επίθεσης τους, η οποία είναι και η τέταρτη, μετά τους Νεμάνια Μαξίμοβιτς, Τζορτζ Μπάλντοκ και Ίνγκι Ίνγκασον!Ο Τετέ θα βρεθεί σύντομα στη χώρα μας προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό κομμάτι, να υπογράψει το συμβόλαιο του και να ανακοινωθεί.

