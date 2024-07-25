Παναθηναϊκός: Έκλεισε και μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα ο Τετέ

Λογαριασμός
Έκλεισε στον Παναθηναϊκό και μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα ο Τετέ

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Τετέ καθώς οι «πράσινοι», όπως μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Διονύσης Δεσύλλας, «έκλεισαν» τον Βραζιλιάνο και τον δήλωσαν στην ευρωπαϊκή λίστα!

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι οριστικά ο Τετέ!

Όπως μετέδωσε ο Διονύσης Δεσύλλας στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 οι «πράσινοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία τόσο με τη Γαλατάσαραϊ, όσο και με τον 24χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ και τον φέρνουν στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί!



Μάλιστα οι «άνθρωποι» του Παναθηναϊκού, όχι μόνο έκλεισαν αυτό σημαντικό deal, αλλά πρόλαβαν να δηλώσουν και τον Τετέ στην ευρωπαϊκή λίστα του «τριφυλλιού»!

Με τον τρόπο αυτόν οι «πράσινοι» ολοκληρώνουν μια πολύ σημαντική προσθήκη για τα άκρα της επίθεσης τους, η οποία είναι και η τέταρτη, μετά τους Νεμάνια Μαξίμοβιτς, Τζορτζ Μπάλντοκ και Ίνγκι Ίνγκασον!

Ο Τετέ θα βρεθεί σύντομα στη χώρα μας προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό κομμάτι, να υπογράψει το συμβόλαιο του και να ανακοινωθεί.
Πηγή: sport-fm.gr

Παναθηναϊκός Ντιέγκο Αλόνσο
