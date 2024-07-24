Έτοιμος να πυροδοτήσει τη «βόμβα» με τον Τετέ είναι ο Παναθηναϊκός! Όπως μετέδωσε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM o Διονύσης Δεσύλλας, οι πράσινοι βρίσκονται μια ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Γαλατασαράι για την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Κάτι που επιβεβαιώνεται από τον Τούρκο ρεπόρτερ, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο οποίος μεταφέρει τις πληροφορίες του για συμφωνία των δύο πλευρών για τον 24χρονο βιρτουόζο μεσοεπιθετικό. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος από τη γειτονική χώρα τονίζει πως ο Τετέ θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές.

Ο Τετέ διακρίνεται για την εξαιρετική του τεχνική κατάρτιση, όντας ένας ποδοσφαιριστής υψηλού επιπέδου που έρχεται στο «τριφύλλι» για να ανεβάσει κατακόρυφα επίπεδο τη δημιουργία και το σκοράρισμα της ομάδας. Πρόκειται για τις μία από τις δύο κινήσεις που θα γίνουν από τον Παναθηναϊκό για την αναβάθμιση της επιθετικής γραμμής, ενώ δεδομένη θεωρείται και η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Γκρέμιο, η οποία έβαλε τον χειμώνα του 2019 το ποσό των 15 εκατ. ευρώ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για την πώλησή του. Με τους Ουκρανούς έχει γράψει 108 συμμετοχές με 40 γκολ και 29 ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί και σε Λιόν, Λέστερ και Γαλατασαράι. Παράλληλα, είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές της Βραζιλίας.



