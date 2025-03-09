Υγιεινός… περίπατος για τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν διέλυσε με σκορ 97-66 τον Πανιώνιο για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL και διατήρησε το αήττητό της στο πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας και τυπικά την πρωτιά στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs!

Ο Τούρκος τεχνικός έδωσε «ανάσες» σε βασικούς παίκτες rotation ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα (14/03, 21:15), με τους Γουένιεν Γκέιμπριελ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να μην αγωνίζονται καν. Το ματς τέλειωσε επί της ουσίας από πολύ νωρίς, όταν ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 34-2 μετατρέποντας το 10-14 σε 44-16.

Πρώτος σκόρερ των νικητών με 23 πόντους ήταν ο Τζέντι Όσμαν, ενώ 16 πόντους μέτρησε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ο Ντίνος Μήτογλου, 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ ο Ιωάννης Παπαπέτρου και 9 πόντους, 8 ριμπάουντ ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Για τους ηττημένους, που έπεσαν στο 9-11, 15 πόντους είχε ο Ρίον Μπράουν, 14 ο Λάντρι Νόκο και 12 με 8 ριμπάουντ ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.

Στην επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί στο «Αλεξάνδρειο» από τον Άρη (17/03, 17:15), ενώ ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί στο «Μάκης Λιούγκας» τον Προμηθέα Πάτρας (16/03, 20:15).

