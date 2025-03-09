Λογαριασμός
«Ντόπες» Ηλιόπουλου κατά την αναχώρηση της ΑΕΚ από το ξενοδοχείο

Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει με προορισμό το «Κλεάνθης Βικελίδης», εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη (19:00)

Μάριος Ηλιόπουλος

Παρόντος Μάριου Ηλιόπουλου αναχώρησε η αποστολή της ΑΕΚ για το «Κλεάνθης Βικελίδης», εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα τον Άρη (19:00) για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

O ισχυρός άνδρας της Ένωσης βρέθηκε στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ομάδα και «ντόπαρε» ψυχολογικά τους παίκτες ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης, στην οποία η ΑΕΚ θέλει μόνο τη νίκη για να μπει στα playoffs με τη μικρότερη δυνατή διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Ο Ηλιόπουλος φυσικά θα δώσει το παρών και στο γήπεδο, όπως κάνει πάντα άλλωστε, έχοντας στείλει μήνυμα ενότητας προηγουμένως κατά την επίσκεψή του στον σύνδεσμο φιλάθλων της ΑΕΚ Κατερίνης.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ Άρης
