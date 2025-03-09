Ξεχωριστή ήταν η σημερινή νίκη του Ολυμπιακού για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος έγινε πολυνίκης προπονητής στον «ερυθρόλευκο» πάγκο σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Οι παίκτες των Πειραιωτών θέλησαν να συγχαρούν τον 59χρονο τεχνικό και του επεφύλασσαν… μπουγέλο κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια, με τον ίδιο να υποδέχεται με χαμόγελα την έκπληξη. Στη συνέχεια ο Γιώργος Μπαρτζώκας «πνίγηκε» στις αγκαλιές των παικτών του Ολυμπιακού.

