Πληγωμένη θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Πέμπτη στο «Αρτέμιο Φράνκι» η Φιορεντίνα! Λίγες ημέρες μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ από τους «πράσινους», η ομάδα του Ραφαέλε Παλαντίνο έχασε και από τη Νάπολι στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» με σκορ 2-1.

Κάπως έτσι, οι «παρτενοπέι» συνεχίζουν το κυνήγι της πρωτοπόρου Ίντερ, ενώ οι «βιόλα» παραμένουν στο -5 από την πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

Η Νάπολι ήταν καθόλα ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο και βρήκε προβάδισμα στο 26ο λεπτό, όταν ο Ντε Χέα που επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια έκανε κάκιστη απόκρουση και ο Λουκάκου πήρε το ριμπάουντ για να γράψει το 1-0.

Ο Βέλγος από σκόρερ έγινε δημιουργός και έφτιαξε το 2-0 που πέτυχε με τη συμπλήρωση μίας ώρας ο Ρασπαντόρι, με τον Παλαντίνο να αντιδρά και να προχωρά άμεσα σε αλλαγές, κάτι που βοήθησε την ομάδα του να βελτιωθεί και να μειώσει στο σκορ με τον Γκούντμουντσον στο 68’.

Ένα τέρμα που έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, έκανε τους βιόλα να το πιστέψουν περισσότερο αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν στην ισοφάριση του σκορ και έφυγαν με σκυμμένο κεφάλι από τον ιταλικό Νότο.

