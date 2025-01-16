Παναθηναϊκός: Δημοσίευμα για Αράο και Σάντος - Δεν πουλάει κανέναν βασικό παίκτη

Λογαριασμός
Δημοσίευμα για Αράο και Σάντος - Δεν πουλάει κανέναν βασικό παίκτη ο Παναθηναϊκός

Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Γουίλιαν Αράο είναι κοντά στη μεταγραφή του στη Σάντος, κάτι που διαψεύδεται από τον Παναθηναϊκό αφού δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης κάποιου παίκτη.

Το μέλλον του Γουίλιαν Αράο είναι στον Παναθηναϊκό και… όχι στη Σάντος. Παρότι δημοσίευμα του Βραζιλιάνου δημοσιογράφου, Βάγκνερ Φρεντερίκο, φέρνει τον 33χρονο χαφ πολύ κοντά στην επιστροφή στην πατρίδα του, κάτι τέτοιο δεν ισχύει επί της ουσίας.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει κάποιον ποδοσφαιριστή του, αφού παρότι έχει δεχτεί αρκετές προτάσεις, έχουν όλες απορριφθεί. Ο λόγος είναι πως το «τριφύλλι» δεν επιθυμεί να πουλήσει τους παίκτες που υπολογίζονται από τον προπονητή της!

Κάπως έτσι, τα περί συμφωνίας του Αράο με τη Σάντος και τα 2 εκατ. ευρώ που ζητά ο Παναθηναϊκός, κινούνται περισσότερο στη σφαίρα της φαντασίας.

Όπως και για το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Άγιαξ για τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίος αποτελεί επίσης περιουσιακό στοιχείο της ομάδας.

Πηγή: sport-fm.gr

