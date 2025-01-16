«Σε συζητήσεις με τη Βελέζ ο Κυριάκος Παπαδόπουλος»

Λογαριασμός
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Βοσνία με τη φανέλα της Βελέζ

Πολύ κοντά στον νέο σταθμό της καριέρας του βρίσκεται ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος και κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν και αποχώρησε από τον Λεβαδειακό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Βοσνίας, ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός φαίνεται πως βρίσκεται σε επαφές με τη Βελέζ, με τις συζητήσεις των δύο πλευρών να προχωρούν, με αποτέλεσμα μέσα στις επόμενες ημέρες να ξεκαθαρίζει το θέμα.

Με τη φανέλα της ομάδας από την Βοιωτία, ο έμπειρος στόπερ μέτρησε στο πρώτο μισό της σεζόν 8 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Πηγή: sport-fm.gr

