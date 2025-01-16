Ηλιόπουλος: «Είπαμε με Αλμέιδα ότι δεν έχουμε ανάγκη από μεταγραφή»

Πολλά, διάφορα και ενδιαφέροντα είπε -όπως αναμενόταν- ο Μάριος Ηλιόπουλος στους δημοσιογράφους, στο γεύμα, που τους παρέθεσε στο εστιατόριο της OPAP Arena, «Βυζαντινό». Το «παρών» έδωσε μεγάλος αριθμός εκπροσώπων του Τύπου, από σχεδόν όλα τα ΜΜΕ της χώρας, και η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ.



Μία από τις πιο «καυτές» και επίκαιρες ερωτήσεις, φυσικά, που κλήθηκε να απαντήσει ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, ήταν και για τη μεταγραφή αριστερού μπακ. Ωστόσο, ο Μάριος Ηλιόπουλος αποκάλυψε ότι σε χθεσινή (15/01) συνάντησή του με τον Ματίας Αλμέιδα στα Σπάτα, ο Αργεντινός τεχνικός τού είπε ότι δεν θέλει μεταγραφή αριστερού μπακ και η λύση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς τον καλύπτει εκεί! Ο κ. Ηλιόπουλος, ωστόσο, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να πάρει ο ίδιος την πρωτοβουλία, αλλά μόνο αν προκύψει κάποια ευκαιρία τύπου Μαρσιάλ.



Από εκεί και πέρα απάντησε σε ερωτήσεις για μια σειρά από θέματα, μεταξύ των οποίων και ο νόμος Βρούτση, για τον οποίο υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Σε έναν βαθμό έχουν παρθεί κάποια σωστά μέτρα. Να ξέρουμε ποιος μπαίνει στο γήπεδο και να είναι πιστοποιημένος. Αλλά για μια κροτίδα να παίρνεις τέτοιες τιμωρίες, ενώ είμαι υπέρ της προσπάθειας του κράτους για την καταστολή της βίας και για θέμα διαφάνειας, είναι τραγικά απαράδεκτο αυτό το κομμάτι! Η ΑΕΚ είναι σε αυτήν την προσπάθεια ότι θα προσπαθήσουμε και θα μπούμε σε ''μάχη'', ώστε να αλλάξει αυτός ο νόμος για ένα μπουκαλάκι ή για μια κροτίδα.



Ένας λόγος ακόμα, που είναι απαράδεκτος αυτός ο νόμος, που δεν έχει τη διαδικασία να μπορεί να πιστοποιεί για να τιμωρεί. Δεν είναι αυταρχικός, αλλά είναι φασιστικός, με όλη την αγάπη που έχω στον Γιάννη Βρούτση. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια για την καταστολή της βίας και έβγαλε ένα απαράδεκτο κομμάτι μέσα σε αυτόν τον νόμο. Και αν δεν μπορεί να το στηρίξει, πώς τιμωρεί; Σε φασιστικό κράτος είμαστε;».



Ενδιαφέρον, δε, έχει και το σχόλιό του για τη διαιτησία: «Εκτός από τα τρία ματς, που ξέρουμε ποια είναι, με τελευταίο αυτό με τον Πανσερραϊκό, όπου υπήρχαν κραυγαλέα πέναλτι, που δεν δόθηκαν και φάσεις που αδικηθήκαμε, νομίζω ότι η διαιτησία είναι σε ένα επίπεδο, γιατί 50-50 δεν μπορεί να είναι».



Αναλυτικά όλη η συνέντευξη του Μάριου Ηλιόπουλου:

Για το αν σκέφτεται να παραμείνουν τα κλειδιά στον Αλμέιδα και να στήσει την ομάδα που όλοι ονειρεύονται: "Ο Αλμέιδα προφανώς δεν είναι ένας κοινός προπονητής. Έχει αξίες, πάθος και όχι μόνο ως προπονητής, αλλά έχει και αξίες σαν άνθρωπος.



Με τον Αλμέιδα οραματιζόμαστε τα ίδια πράγματα. Το ελληνικό πνεύμα βγαίνει με πάθος και πολλές φορές μπορεί να χαθεί ένας αγώνας και να δημιουργούνται σκέψεις στους φιλάθλους. Όμως προχωράμε μπροστά και ίσως αν τον βλέπετε στρεσαρισμένο η δική μου εκτίμηση είναι ότι έρχονται σύντομα τα play offs και θέλει όπως όλοι να κατακτήσουμε έναν ή δύο τίτλους. Το στρες όταν είναι παραγωγικό και σε βάζει σε διαδικασία να γίνεσαι καλύτερος δεν είναι κακό".



Για τη μεταγραφή του αριστερού μπακ και την καθυστέρηση που έχει υπάρξει: "Όπως το θέτετε το ερώτημα, δεν θα το θέσω στον προπονητή. Ότι ο κόσμος λέει θες αριστερό μπακ, πάρε αριστερό μπακ. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους ιθύνοντες. Βεβαίως η τελική απόφαση είναι δική μου που θα πατήσω το κουμπί, αλλά η εισήγηση είναι των αρμοδίων. Στην τελευταία συζήτηση χθες, συζητήσαμε ότι η ομάδα δεν έχει ανάγκη από καμία μεταγραφή.



Όμως βγαίνουνε παίκτες που έχουν ενδιαφέρον. Ένα παράδειγμα είναι του Μαρσιάλ που προέκυψε τελευταία στιγμή και δεν τον είχαμε στο μυαλό μας. Όταν έχεις πάρα πολλούς παίκτες δημιουργούνται τριβές, γιατί δεν παίζω εγώ, γιατί δεν παίζεις εσύ και αντί για ανταγωνιστικότητα και κίνητρο υπάρχει ανάποδο αποτέλεσμα.



Ίσως μια διαφοροποίηση που έγινε στο αριστερό μπακ, γιατί πράγματι υπήρχε συζήτηση πριν από λίγες μέρες και εσωτερικά, είναι η εξαιρετική απόδοση του Γκατσίνοβιτς. Έγινε ένα πείραμα αντιλαμβάνομαι που έχει πάρα πολλά να δώσει. Αν βρεθεί κάποιος παίκτης που είναι ευκαιρία που αύριο, μεθαύριο δεν θα μπορούμε, είτε αριστερό μπακ είτε σε άλλη θέση και δεν θα δημιουργήσει ντόμινο, θα προχωρήσουμε".



Για τη συνεργασία του με τον Ριμπάλτα και την προοπτική που έχει η συνεργασία: "Ο κύριος Ριμπάλτα ήρθε στην ομάδα μετά από τρεις συζητήσεις που κάναμε. Έχω μεγάλο όραμα και όνειρα για την ΑΕΚ και έχω δείξει ότι δεν κάνω ανεκπλήρωτα όνειρα με τη βοήθεια του Θεού, του Σύμπαντος, της επιμονής, της υπομονής, της προσπάθειας και του πάθους. Σε ένα ελληνικό περιβάλλον ένας άνθρωπος που έρχεται με διαφορετική νοοτροπία, γιατί κακά τα ψέματα στην Ελλάδα οι τρόποι μας είναι λίγο διαφορετικοί.



Για παράδειγμα σε έναν ευρωπαϊκό σύλλογο η θέση του Χαβιέρ είναι απολύτως ενδεδειγμένη και απαραίτητη. Στην ελληνική πραγματικότητα δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Προσπαθούμε να συγχρονιστούμε, να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες του, τις γνωριμίες του, τον τρόπο σκέψης του.



Όπως μέχρι πρόσφατα προσπαθούσε να συγχρονιστεί και η ΑΕΚ γιατί ακόμα και η ομάδα προσπαθούσε να βρει συχνότητα που τη βρήκε προς τα τέλη του χρόνου που πέρασε. Ενώ είχαμε μια σούπερ ομάδα, αυτή αποκλείστηκε από την Ευρώπη από πολύ μικρού βεληνεκούς αντιπάλους. Το όραμα είναι κοινό και ελπίζω να βρούμε τη συχνότητα που είναι απολύτως απαραίτητη".



Για τα φαλτσοσφυρίγματα και τι σκέφτεται η ΑΕΚ να κάνει πάνω σε αυτό: "Εκτός από τα τρία ματς που ξέρουμε ποια είναι, με τελευταίο αυτό με τον Πανσερραϊκό, όπου υπήρχαν κραυγαλέα πέναλτι που δεν δόθηκαν και φάσεις που αδικηθήκαμε, νομίζω ότι η διαιτησία είναι σε ένα επίπεδο, γιατί 50-50 δεν μπορεί να είναι.



Τελευταία υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ο καθένας έχει βγάλει συμπεράσματα, αλλά πράγματι υπήρχε μια περίοδος που υπήρχαν αυτά τα φαλτσοσφυρίγματα και σε αυτό χρειαζόμαστε αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια άσχετα από ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας. Χωρίς τη βοήθεια της σφυρίχτρας μικρές ομάδες έχουν κάνει αποτελέσματα σε έδρες μεγάλων ομάδων. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου και έτσι γινόμαστε καλύτεροι".



Για το αν τον έχει πείσει ο Γκαγκάτσης για την ισονομία: "Στη ζωή πολλές φορές το μυαλό θέλει, αλλά το σώμα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Έχεις πυρετό για παράδειγμα και θες να τρέξεις. Δεν μπορείς. Το μυαλό μπορεί να θέλει λοιπόν, αλλά το σώμα δεν έχει δείξει ότι έχει πετύχει τον σκοπό του".



Για το ότι είχε πει ότι δεν θα ξεχάσει τι είχε γίνει στο περιστατικό Γκαγκάτση – Αλμέιδα και για το ποια η άποψή του για τον νέο πρόεδρο της ΕΠΟ μετά και τα όσα έγιναν στο πάρκινγκ της OPAP Arena: "Μετά το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά την Τούμπα δεν επικοινώνησα μαζί του. Η επικοινωνία έγινε θεσμικά πιο πριν σε καλό κλίμα, το οποίο δεν φέρνει απαραίτητα αποτέλεσμα. Θεωρώ τον κ. Γκαγκάτση έναν έξυπνο άνθρωπο, αλλά είπα ότι το μυαλό μπορεί να θέλει και το σώμα να μην μπορεί.



Δεν συζήτησα μαζί του όσα είχαν γίνει στην Τούμπα με τον Αλμέιδα, δεν το θεώρησα σκόπιμο να γίνει αντιπαράθεση. Δεν σημαίνει ότι το ξέχασα, αλλά από τη στιγμή που μπήκαμε σε διαδικασία να συζητήσουμε για σοβαρά θέματα, κρατώντας στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, χωρίς να το έχω εκδικητικά, συζητήσαμε σοβαρά θέματα όπως η ελληνική διαιτησία και το ποδόσφαιρο".



Για ποιον λόγο ένας επιτυχημένος άνθρωπος στον τομέα του αποφάσισε να μπει στον χώρο του ποδοσφαίρου ο οποίος είναι γεμάτος λάσπη: "Είναι λυπηρό για την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο να λένε υψηλά ιστάμενοι στην Ευρώπη ότι είναι διεφθαρμένο. Ήταν μια επιλογή που ήρθε σε μια στιγμή που δεν σου δίνεται η ευκαιρία κάθε μέρα. Δεν έχεις κάθε μέρα τη δυνατότητα να πάρεις κάθε μέρα μια ομάδα τόσο μεγάλη που μικρός υποστήριζες.



Γιατί έχω πει ότι για πολλά χρόνια είχα ουδετεροποιηθεί από το ποδόσφαιρο γιατί ασχολιόμουν με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ήταν μια ευκαιρία ζωής. Ούτε κάθε μέρα βέβαια συμβαίνει να πάρεις μια χειροβομβίδα στα χέρια σου. Ήταν μια εσωτερική μου ανάγκη. Όπως ένας καταρράκτης έχει υδροηλεκτρική ενέργεια που αν δεν εκμεταλλευτείς χάνεται στη φύση.



Κατέχοντας όλα τα ρεκόρ σε όλα τα βουνά της Ελλάδας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αυτό το πάθος και την αδρεναλίνη ήθελα να τα αξιοποιήσω εκτός από την προσωπική μου ζωή, να τη δώσω σε κάτι σπουδαίο, σε κάτι μεγάλο. Έτσι είναι ο τρόπος που σκέφτομαι. Αυτό το πάθος, την αδρεναλίνη, την αγάπη για τον στόχο που για μένα είναι σημαντικός.



Με ενδιαφέρουν τα χρήματα, αλλά ως έπαθλο και όχι να είμαι δούλος του χρήματος. Το χρήμα να είναι το μέσο για τους σκοπούς που πρέπει. Η απόφαση αυτή συνδυάστηκε με το πάθος και την αγάπη για να πετύχω κάτι σε μια μεγάλη ιδέα, σε μια μεγάλη ομάδα με ένα όραμα που να φτάσει στο σημείο ώστε η ΑΕΚ να έχει πολύ μεγάλο όραμα στην Ευρώπη".



Για το σχόλιό του για τον Γιάννη Παπαδόπουλο που από την ΑΕΚ πήγε στον Ολυμπιακό: "Οι δημοσιογράφοι είστε το ηθικό δίδαγμα της νεολαίας. Εσείς που είστε δημοσιογράφοι να του πάρετε μια συνέντευξη Τύπου για τα καινούργια του καθήκοντα. Αντί να απαντήσω εγώ, ας απαντήσει μόνος του. Εκτός αν κρύβεται".



Για το πως σκοπεύει να προστατεύσει την ΑΕΚ στα θέματα της βίας και με τις τιμωρίες: "Τραβάμε αμαρτίες αλλών και για άλλα θέματα. Όχι ότι είναι παρθένες στα ελληνικά γήπεδα. Αλλά είναι άδικο. Η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για την καταστολή της βίας. Όμως παίρνοντας κάποια μέτρα δεν είναι απαραίτητο ότι παίρνεις και τα σωστά μέτρα.



Σε ένα βαθμό έχουν παρθεί κάποια σωστά μέτρα, να ξέρουμε ποιος μπαίνει στο γήπεδο και να είναι πιστοποιημένος, αλλά για μια κροτίδα να παίρνεις τέτοιες τιμωρίες, ενώ είμαι υπέρ της προσπάθειας του κράτους για την καταστολή της βίας και για θέμα διαφάνειας, είναι τραγικά απαράδεκτη σε αυτό το κομμάτι. Η ΑΕΚ είναι σε αυτήν την προσπάθεια ότι θα προσπαθήσουμε και θα μπούμε σε «μάχη» ώστε να αλλάξει αυτός ο νόμος για ένα μπουκαλάκι ή για μια κροτίδα.



Αν χτυπήσει κάποιος προφανώς είναι διαφορετικά, αλλά διαφορετικά να μπαίνουμε σε τέτοιες τιμωρίες νομίζω ότι δεν είναι κάτι που προσφέρει. Θα κοιτάξουμε άμεσα να κινηθούμε σε αυτό το κομμάτι που είναι παρατράγουδο ώστε να αλλάξει ο νόμος".



Για το πως είδε το ελληνικό ποδόσφαιρο από μέσα σε σχέση με αυτό που περίμενε: "Περίμενα ένα περιβάλλον να κάνω μια βουτιά στα ανοιχτά του Μαραθώνα στα 50-60 μέτρα και βρέθηκα στον Ατλαντικό σε 3 χιλιάδες μέτρα βάθος. Αυτό είναι που θα με κάνει να έχω μεγαλύτερο πείσμα, επιμονή και υπομονή. Είναι το challenge. Ήρθε ένας φίλος από τα παλιά σε έναν αγώνα που μου έσπασε ένα ρεκόρ σε ένα βουνό και μου ζήτησε συγγνώμη.



Και του λέω «είσαι τρελός»; Μου λέει είμαστε φίλοι κλπ... Και επειδή είμαστε φίλοι του λέω δεν πρέπει να με κερδίζεις. Τώρα όμως μου έκανες το μεγαλύτερο καλό. Γιατί τώρα στον δεύτερο γύρο θα χάσεις κατά κράτος και έτσι έγινε. Έσπασα το καινούργιο ρεκόρ του με μεγάλη διαφορά. Αυτό λοιπόν με κάνει να έχω μεγαλύτερο πείσμα, μεγαλύτερη υπομονή και μεγαλύτερη επιμονή".



Για τις τιμωρίες της ΔΕΑΒ και αν υπάρχουν περιθώρια από τις ομάδες να προστατευτούν ώστε να αποφύγουν νέες τιμωρίες από ενδεχόμενες προβοκάτσιες: "Τι θα αλλάξει να αδικηθούν κι άλλες ομάδες. Μπορεί να υπάρχει και προβοκάτορας. Να αλλάξει χθες ον νόμος, όχι στο τέλος της σεζόν. Να παίρνετε το νοητό σας ξίφος και να μάχεστε. Από τη στιγμή που υπάρχει είναι άδικο και τρύπιο πλαίσιο που μπορεί να έχει προδότες μέσα, είναι δύσκολη η απάντηση".



Για το αν μπορούν να βρεθούν από τις κάμερες οι υπαίτιοι: "Ζητάμε από την αστυνομία να πιστοποιήσει το άτομο, το τι ακριβώς έγινε και ακόμα δεν το έχουμε. Για αυτόν τον λόγο έχουμε κάνει τις ανάλογες δικαστικές διαδικασίες διότι είμαστε τιμωρημένοι χωρίς να υπάρχει απόδειξη.



Ένας λόγος ακόμα που είναι απαράδεκτος αυτός ο νόμος, που δεν έχει τη διαδικασία να μπορεί να πιστοποιεί για να τιμωρεί. Δεν είναι αυταρχικός, αλλά είναι φασιστικός, με όλη την αγάπη που έχω στον Γιάννη Βρούτση. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια για την καταστολή της βίας και έβγαλε ένα απαράδεκτο κομμάτι μέσα σε αυτόν τον νόμο. Κι αν δεν μπορεί να το στηρίξει, πως τιμωρεί; Σε φασιστικό κράτος είμαστε";



Για τη φάση που είναι το ΑΕΚ City: "Πολύ σύντομα ξεκινάμε δύο γήπεδα σε πρώτη φάση, τρίτο μετά, προπονητικά, την κερκίδα στο Σεραφείδειο και το ξενοδοχείο. Ξεκινάμε άμεσα με τα γήπεδα και θα γίνουν όσο πιο σύντομα γίνεται. Έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές και μετατίθεται λίγο το ξενοδοχείο που έχει πιο πίσω για να γίνουν κάποιες πισίνες.



Μας πήγε πίσω και η ελληνική γραφειοκρατία. Αλλά είναι πραγματικότητα, θα γίνει, ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Όταν κάνω μια συμφωνία τη γράφω σε ένα χαρτάκι. Γιατί γίνονται οι συμφωνίες κυρίων και το κρατάς για να το θυμάσαι. Να ξέρετε όταν λέω κάτι το κάνω, μέχρι εκεί που μπορούν να φτάσουν τα χέρια, τα πόδια μου και ο σκοπός μου".

