Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα» για την 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (21:30, ΝοvaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), ψάχνοντας αντίδραση μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Μία μέρα πριν την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τους Βάσκους, σχολίασε την απόδοση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο με τους «μπλαουγκράνα» και την αμυντική αντιμετώπιση από τους Καταλανούς, ενώ ρωτήθηκε για τη δήλωση του Πάμπλο Λάσο για τον Μεντί Ντιφαλά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν περιμένει μια αντίδραση από την ομάδα του μετά την ήττα στη Βαρκελώνη: «Όχι δεν περιμένω κάποια αντίδραση, είναι διαφορετικό ματς, σε ένα διαφορετικό γήπεδο, με έναν διαφορετικό προπονητή. Είναι πολύ έμπειρος ο κόουτς Λάσο. Στη βαθμολογία δεν βρίσκεται στις καλές θέσεις η Μπασκόνια, αλλά στην έδρα της παίζει καλύτερα. Θα είναι ένα διαφορετικό ματς, η ομάδα μας θα παίξει το μπάσκετ της. Επομένως, ελπίζω πως θα βρούμε μια δίκαιη ατμόσφαιρα για όλους μας και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για την άμυνα της Μπαρτσελόνα, την άμυνα που περιμένει από τους Βάσκους και το πώς θα αγωνιστούν οι παίκτες του: «Κάθε ομάδα παίζει επιθετική άμυνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Euroleague. Το σημαντικό είναι να γίνονται όλα εντός των κανονισμών του μπάσκετ. Είμαι σίγουρος πως αύριο θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν γίνεται να παίζεις σε κάθε ματς, όπως παίξαμε στο β' μέρος στη Βαρκελώνη».

Για το πόσο δύσκολο είναι να ξεχάσουν οι «πράσινοι» όσα έγιναν στο «Παλάου Μπλαουγκράνα»: «Ποτέ δεν μένω στο παρελθόν, πάντα σκέφτομαι τι ακολουθεί. Εντάξει, αν κερδίζαμε θα ήταν σημαντικό. Όμως, είμαστε ακόμα μπροστά από πολλές ομάδες. Είμαστε στο ίδιο ρεκόρ με τρεις ομάδες. Είναι σημαντικό μέχρι το τέλος της σεζόν να παίρνουμε νίκες, για να είμαστε σε καλή κατάταξη, ενόψει των πλέι οφ. Είναι πολύ σημαντικό να μην σκεφτούμε πως μιλάμε γι' αυτό, επειδή χάσαμε στη Βαρκελώνη. Έχουμε χάσει αρκετά ματς φέτος. Χάσαμε και σε άλλα γήπεδα. Όμως, το χθεσινό ήταν περίεργο στο β' μέρος. Αντέδρασα μόνο γι' αυτό. Μιλάμε για έναν αγώνα μπάσκετ, η Μπαρτσελόνα είναι μια καλή ομάδα, υποψήφια για το Final Four. Στα παιχνίδια υπάρχουν δύο αποτελέσματα, η νίκη και η ήττα. Χθες χάσαμε, αύριο θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για το σχόλιο του Πάμπλο Λάσο σχετικά με τον Μεχντί Ντιφαλά: «Ο Λάσο είναι πολύ έμπειρος, πολύ πιο έμπειρος από άλλους συναδέλφους που σχολιάζουν τις δηλώσεις μου. Περιμένω τον σεβασμό άλλων προπονητών. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά ποτέ δεν μιλώ για τους άλλους προπονητές και για όσα δηλώνουν. Ποτέ δεν θα μιλήσω για όσα αναφέρει ο Λάσο. Αυτή είναι η άποψή του. Τον σέβομαι, είναι από τους πιο έμπειρους στην λίγκα και είναι και πολύ καλός φίλος μου».

Για την προσπάθεια των αντιπάλων να βγάλουν την μπάλα από τα χέρια του Κέντρικ Ναν: «Ήταν η 1η φορά που του κάνουν τόσες παγίδες, με δύο και τρεις παίκτες. Υπάρχουν φορές που και οι παίκτες δεν είναι στην καλύτερή τους μέρα. Ο Κέντρικ έχασε κάποια ελεύθερα σουτ, έγινε νευρικός με κάποιες καταστάσεις που είδαν όλοι. Είδαμε κάποιες από αυτές και σήμερα στα social media. Είναι φυσιολογικό πως τέτοιοι παίκτες νευριάζουν, χάνουν την άνεσή τους. Δεν ένιωθε άνετα στο παρκέ. Οι διαιτητές πρέπει να προστατεύουν το μπάσκετ, το επιθετικό μπάσκετ. Η Euroleague είναι μία από τις καλύτερες διοργανώσεις, είναι πολύ κοντά στο ΝΒΑ. Όμως, αν αφήνεις τα παιχνίδια, όπως στο β' μέρος χθες, αυτοί οι παίκτες δεν θα δείξουν τις ικανότητές τους και ο κόσμος δεν θα δει το σόου».

Για τα «πρέπει» της ομάδας του κόντρα στην Μπασκόνια και το ματς των Βάσκων με τον Ολυμπιακό: «Ήταν διαφορετικό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Η Μπασκόνια είχε πιο πολύ τον έλεγχο, χωρίς τον καλύτερό της σκόρερ, τον Μάρκους Χάουαρντ, αλλά και χωρίς τον Τάντας Σεντεκέρσκις. Δεν γνωρίζω αν θα αγωνιστούν αύριο. Ήταν μια διαφορετική ομάδα σε εκείνο το ματς, αλλά έπαιξαν καλά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.