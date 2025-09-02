Η απόφαση πάρθηκε, εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα, κάθε επιλογή έγινε με γνώμονα το συμφέρον της ομάδας και ο Ρουί Βιτόρια εν τέλει άφησε εκτός λίστας τους Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς, Γέντβαϊ και Μαντσίνι .

Βγήκε ένας στόπερ, μπήκε ο Φικάι και επιλέχθηκαν δυο επιθετικοί.

Αναλυτικά:



Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.