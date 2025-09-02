Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Δήλωσε την ευρωπαϊκή λίστα – Οι τέσσερις που έμειναν εκτός

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τη League Phase του Europa League. Ποιο έμειναν εκτός, ανάμεσά τους και νέο μεταγραφικό απόκτημα

Η απόφαση πάρθηκε, εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα, κάθε επιλογή έγινε με γνώμονα το συμφέρον της ομάδας και ο Ρουί Βιτόρια εν τέλει άφησε εκτός λίστας τους Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς, Γέντβαϊ και Μαντσίνι.

Βγήκε ένας στόπερ, μπήκε ο Φικάι και επιλέχθηκαν δυο επιθετικοί.

Αναλυτικά:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.

