Ένεση ψυχολογίας για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε περίπατο με σκορ 110-66 κόντρα στον ουραγό Πανιώνιο, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Βαλένθια και στρέφοντας την προσοχή της στο εκτός έδρας ματς με την Αρμάνι Μιλάνο (11/12, 21:30) για την Ευρωλίγκα.



Μετά από αυτό το ροζ φύλλο, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 7-1 στη Stoiximan GBL και συνεχίζουν το «κυνήγι» του αήττητου Ολυμπιακού, ενώ οι «κυανέρυθροι» έπεσαν στο 1-8 και παρέμειναν μόνοι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και ξέφυγε από νωρίς με διψήφια διαφορά, με τον Αταμάν να εκμεταλλεύεται αυτή την άνεση της ομάδας του ώστε να δώσει ανάσες στους Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που δεν έπαιξαν καθόλου. Περιορισμένο χρόνο συμμετοχής είχε και ο Κώστας Σλούκας, που επίσης ξεκουράστηκε.



Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, με ιστορική επίδοση, ήταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος πέτυχε προσωπικό ρεκόρ καριέρας με 40 πόντους, σημειώνοντας μάλιστα 12 τρίποντα, τα περισσότερα σε έναν αγώνα στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος! Πολύ καλή παρουσία και από τον Βασίλη Τολιόπουλο με 12 πόντους και 9 ασίστ, ενώ 13 πόντους και 9 ριμπάουντ είχε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Πρώτος σκόρερ των ηττημένων με 12 πόντους ο Μαρκέλ Σταρκς.



Στην επόμενη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΚ στη «SUNEL Arena» (13/12, 20:30), ενώ ο Πανιώνιος θα παίξει με τον Προμηθέα Πάτρας στη Γλυφάδα (13/12, 18:15).

To ματς



Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά και προηγήθηκε γρήγορα 4-0 με τους Γκραντ και Μήτογλου, πριν ο Λέμον μειώσει σε 4-2 από μέση απόσταση. Ο Σταρκς ευστόχησε για τρεις (4-5), με τον Μήτογλου να σκοράρει μετά από επιθετικό ριμπάουντ και τον Γουότσον να γράφει το 6-7. Το «μία σου και μία μου» συνεχίστηκε από Φαρίντ, Χαντς, Ρογκαβόπουλο και Γουότσον, πριν ο Μήτογλου γράψει το 12-11 με μία βολή. Ο «Ρόγκα» ευστόχησε σε ακόμη δύο τρίποντα (18-13), με τον Μήτογλου από μέση απόσταση να διαμορφώνει το 20-13. Ο Γουότσον κάρφωσε (20-15), με τον Φαρίντ να απαντάει άμεσα με φόλοου (22-15). Γόντικας και Γιούρτσεβεν αντάλλαξαν καλάθια (26-19), με τον Τούρκο να βάζει συνεχόμενους πόντους για το 30-21 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Πανιώνιος μείωσε στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου με Πάπας και Γκίκα (32-25), με τον πρώτο να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 32-28. Ο Καλαϊτζάκης ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (35-28), με τον Γιούρτσεβεν να βάζει δύο βολές για το 37-28. Ο Τούρκος ψηλός συνέχισε το εξαιρετικό του παιχνίδι με καλάθι από κοντά (39-28), πριν ο Σαμοντούροφ ευστοχήσει σε τρίποντο για το 42-28. Ο Καλαϊτζάκης συνέχισε το μεγάλο σερί του Παναθηναϊκού (44-28), με τον Σταρκς να το σταματάει από μέση απόσταση, γράφοντας το 44-30. Σορτς και Σαμοντούροφ εκτόξευσαν τη διαφορά στο +19 (49-30), με τους φιλοξενούμενους να μένουν για σχεδόν 7 λεπτά με μόλις ένα καλάθι εντός πεδιάς. Το ημίχρονο έληξε με το 54-34 που διαμορφώθηκε από τρίποντο του Τσαλμπούρη και βολές του Ρογκαβόπουλου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ωραία συνεργασία και καλάθι του Φαρίντ (55-34), με τον Τολιόπουλο να σκοράρει με λέι απ για το 57-34. Ο Αμερικανός ψηλός πέτυχε γκολ φάουλ (60-34), με τον Πανιώνιο να μειώνει με Λέμον και Χαντς, που διαμόρφωσαν το 60-38. Ο Κρούζερ συνέχισε το σερί των φιλοξενούμενων (60-40), όμως η διαφορά ανέβηκε γρήγορα με τρίποντα από τους Ρογκαβόπουλο και Γκραντ. Ο Τολιόπουλος με συνεχόμενα μακρινά σουτ πήγε τον Παναθηναϊκό στο +30 (74-44), πριν ο «Ρόγκα» βάλει κι αυτός ένα για το 79-46. Ο Μήτογλου ολοκλήρωσε μια ωραία φάση και ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (81-46), πριν ο Καλαϊτζάκης με γκολ φάουλ διαμορφώσει το 84-46. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 87-46 με ακόμη ένα τρίποντο του Ρογκαβόπουλου.



Η (διαδικαστική πια) τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με λέι απ του Καλαϊτζάκη (89-46), με τον Λιούις να ευστοχεί για τρεις, γράφοντας το 89-49. Ο Σορτς βρήκε στόχο σε δύο συνεχόμενα λέι απ (93-49), με τον Λέμον να καρφώνει εντυπωσιακά για το 93-53. Ο Ρογκαβόπουλος συνέχισε να μην μπορεί να αστοχήσει και έβαλε δύο τρίποντα (99-53), πριν ο Σταρκς βρει ένα καλάθι σε τρανζίσιον επίθεση για το 99-57. Η 100άρα διαμορφώθηκε από νωρίς με δύο βολές του Τολιόπουλου (101-57), με τον Ρογκαβόπουλο να πετυχαίνει ακόμη δύο τρίποντα για το 107-60. Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός πήρε την άνετη νίκη σε ένα πολύ ήσυχο απόγευμα στο Telekom Center Athens.



Τα δεκάλεπτα: 30-21, 53-34, 87-46, 110-66

