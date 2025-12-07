Παναθηναϊκός: Η ιστορία… επιβεβαιώθηκε

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν πνευματικά έτοιμος το βράδυ της Παρασκευής. Δεν είχε συγκέντρωση, ούτε ενέργεια. Για αυτό και ηττήθηκε δίκαια από την Βαλένθια στο Telekom Center Athens.

Εμείς στο Paopantou.gr, με οδηγό μας το παρελθόν (!), είχαμε τονίσει πως το παιχνίδι δεν θα ήταν τόσο εύκολο όσο φαινόταν σε κάποιους. Είχαμε επισημάνει μάλιστα, πως οι παίκτες του Αταμάν πρέπει να δείξουν την πρέπουσα συγκέντρωση και σοβαρότητα.

