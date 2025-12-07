Ο αγώνας:

Δίχως απρόοπτα ξεκίνησε το Grand Prix, με τον Μαξ Φερστάπεν να κρατά με άνεση πίσω του τις δύο McLaren στην πρώτη στροφή, κάνοντας μια πολύ καλή εκκίνηση όπως συνηθίζει και να ηγείται από το ξεκίνημα κιόλας της κούρσας. Αντίθετα, οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έδωσαν τη δική τους επική μάχη πιο πίσω, με τον Αυστραλό πιλότο να «κολλά» στον teammate του και εν τέλει να τον προσπερνά στην στροφή 9 από την εξωτερική, ανεβαίνοντας έτσι στη δεύτερη θέση, παρά το γεγονός πως «φορούσε» την σκληρή γόμα σε σχέση με τη μεσαία του Βρετανού!

Μάλιστα, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας φάνηκε να δυσκολεύεται αρκετά στο ξεκίνημα του GP, δείχνοντας επηρεασμένος από την τεράστια πίεση που είχε στις πλάτες του. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο 4ος, Σαρλ Λεκλέρ, του είχε... γεμίσει τους καθρέπτες όντας εντός της ζώνη του DRS, με τον Μονεγάσκο να επιχειρεί πολλάκις - όμως ανεπιτυχώς - να προσπεράσει τον Νόρις. Αυτό το «κυνηγητό» διήρκησε μέχρι και τον 11ο γύρο, όταν και ο πιλότος της McLaren ανέβασε «στροφές» και ξέφυγε από τους διώκτες του.

Και φτάνουμε στον 17ο γύρο, όπου οι Νόρις και Λεκλέρ μπήκαν μαζί για πιτ στοπς, βάζοντας την σκληρή γόμα. Ο πρώτος βγήκε στην πίστα στην 9η θέση και ο δεύτερος στη 10η, έχοντας αμφότεροι εξαιρετικό ρυθμό, προσπερνώντας με άνεση τα προπορευόμενα μονοθέσια. Έξι γύρους αργότερα, ο πιλότος της McLaren ανέβηκε στην 4η θέση έχοντας μπροστά του τη δεύτερη Red Bull, εκείνη του Τσουνόντα. Παρά τις προσπάθειες του Ιάπωνα να «φρενάρει» τον Νόρις δίνοντας χρόνο στον Φερστάπεν να «χτίσει» διαφορά, ο Νόρις πέρασε σε ένα απίθανο προσπέρασμα σχεδόν εκτός πίστας (!), ανεβαίνοντας στην 3η θέση. Λίγο αργότερα, τον ακολούθησε και ο Λεκλέρ, με τον Τσουνόντα να τιμωρείται με ποινή 5 δευτερολέπτων για επικίνδυνη οδήγηση στη μάχη με τον Νόρις.

Αμέσως μετά την εξέλιξη αυτή, οι μηχανικοί της Red Bull κάλεσαν αμέσως τον «Super Max» στο box, με τον Ολλανδό να βάζει την σκληρή γόμα και να βγαίνει στη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Όσκαρ Πιάστρι. Έκτοτε, έγινε ένα παιχνίδι «υπομονής», με τις πρώτες θέσεις να μην αλλάζουν χέρια και τον Αυστραλό να παραμένει πρωτοπόρος, δίχως να μπει στα πιτς. Αυτό συνέβη στον 40ό γύρο, όταν πλέον είχε εξαλειφθεί η διαφορά από τον δεύτερο Φερστάπεν, με τον Πιάστρι να βάζει φρέσκια μεσαία γόμα και να βγαίνει στην πίστα στη 2η θέση!



Στον ίδιο γύρο, η Ferrari... πέταξε το γάντι και έβαλε στα πιτς τον Λεκλέρ, φορώντας του μεσαία γόμα, με τη McLaren να «απαντά» και να τραβά στο box του Νόρις, βάζοντάς του όμως την σκληρή! Βγαίνοντας στην 4η και 3η θέση αντίστοιχα, ξαφνικά, όπως ήταν και το λογικό, ο Μονεγάσκος μάζευε γρήγορα τη διαφορά από τον Βρετανό, ρίχνοντάς τη κοντά στα 3,5''! Ωστόσο, ο Νόρις από τον 48ο γύρο και έπειτα, βελτίωσε τον ρυθμό του, αύξησε τη διαφορά από τον πιλότο της Ferrari κοντά 5-7 δευτερόλεπτα!

Κάπως έτσι, ο Λάντο Νόρις έκανε τα... αυτονόητα στους εναπομείναντες δέκα γύρους, κράτησε την πολυπόθητη θέση του στο podium βλέποντας ως 3ος την καρό σημαία και ανεξαρτήτως της νίκης του Μαξ Φερστάπεν, στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του!

