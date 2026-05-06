Ο Μανώλης Σιώπης προπονήθηκε κανονικά το πρωί της Τετάρτης στο Κορωπί και θέτει εαυτόν στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, για τη νέα κόντρα με την ΑΕΚ, αυτή τη φορά στην Allwyn Arena.

Ο Έλληνας χαφ βγήκε από το ιατρικό δελτίο ενόψει της επίσκεψης στην έδρα της «Ένωσης», το βράδυ της προσεχούς Κυριακής, αφού ξεπέρασε την ίωση με την οποία είχε μείνει την τελευταία στιγμή εκτός πλάνων για το ματς της Λεωφόρου.

Αντίθετα, οι Κάτρης και Ρενάτο έκαναν ατομικό, ενώ, θεραπεία ακολούθησαν οι Γέντβαϊ, Σισοκό και Ντέσερς.

