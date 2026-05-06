Ντράγκαν Σάκοτα: «Έχω ακόμη τη φλόγα, θέλω να πάρουμε το τρόπαιο»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε με ρεαλισμό και εμπειρία ενόψει του Final 4 του BCL, ξεκαθαρίζοντας πως η ΑΕΚ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, αλλά ούτε και να θεωρεί δεδομένο.

Αναγνώρισε την ποιότητα της Ουνικάχα Μάλαγα και τον ρόλο του φαβορί που τη συνοδεύει, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι όλα θα κριθούν στο παρκέ και κάνοντας μία σύγκριση σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό των δύο ομάδων.

Με πίστη στις δυνατότητες των παικτών του, στάθηκε στη σημασία της συγκέντρωσης και της εμπειρίας, τονίζοντας πως, παρά την απουσία πίεσης σε προσωπικό επίπεδο, το κίνητρο και η «φωτιά» για διάκριση παραμένουν αναλλοίωτα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη δήλωσή του ότι η Μάλαγα είναι φαβορί: «Αν εμείς κερδίζαμε δύο φορές σερί, θα μας έλεγα φαβορί. Κανείς δεν θέλει να είναι το φαβορί, είναι δύσκολος αυτός ο ρόλος. Έχουν καλή ομάδα και πολλά τρόπαια. Θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι ένα κλικ χειρότεροι από πέρυσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτεροι».

Για το πώς αισθάνεται για την ομάδα του: «Καμία ομάδα δεν είναι τέλεια, όλα θα φανούν στο παρκέ. Τα τρόπαια είναι στόχος για όλους, νωρίτερα υπάρχουν και άλλοι στόχοι. Όταν είσαι εδώ, πρέπει να συγκεντρωθείς στο πώς θα κερδίσεις. Το έχουμε ήδη κάνει μία φορά, δεν έχουμε κάποιο ‘’κόμπλεξ’’. Αν κάποιος είναι καλύτερος και κερδίσει, θα τον συγχαρούμε».

Για το αν αισθάνεται διαφορετικά σε αυτές τις συνθήκες σε σχέση με παλαιότερα: «Όταν είσαι νέος, παλεύεις πολύ διαφορετικά σε αυτές τις διοργανώσεις. Πλέον, δεν έχω καμία πίεση να πετύχω ή να σκέφτομαι τι θα γίνει με εμένα και την οικογένειά μου την επόμενη μέρα. Πάντα υπάρχει κίνητρο, όμως είναι διαφορετικά από παλιά. Υπάρχει όμως ‘’φωτιά’’, ανεξάρτητα της ηλικίας».

Για τους Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Λιθουανούς παίκτες, πάντα. Ξέρω την ιστορία του μπάσκετ της χώρας πολύ καλά. Μου θυμίζουν τη σερβική νοοτροπία μπάσκετ, οπότε είναι πολύ εύκολο να συνεννοηθώ με αυτούς τους παίκτες».

Για το αν θα βοηθήσει η σειρά με την Μπανταλόνα: «Οπωσδήποτε είναι εμπειρία, εμείς προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τις ισπανικές ομάδες. Είναι άλλο παιχνίδι, ανοιχτό με πολλούς αιφνιδιασμούς. Στην Ελλάδα δεν είναι ψηλού ρυθμού το παιχνίδι, είναι μπάσκετ ελέγχου. Η εμπειρία με την Μπανταλόνα θα μας βοηθήσει, είδαμε κάποια προβλήματα που είχαμε».

