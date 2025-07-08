Παναθηναϊκός: Διαθέσιμα διαρκείας και στη θύρα 6

Η μεγάλη ζήτηση στα διαρκείας ανάγκασε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να διαθέσει έναν επιπλέον αριθμό. Αυτά αφορούν στη θύρα 6 του «Απόστολος Νικολαΐδης», τιμώνται 350 ευρώ και θα είναι διαθέσιμα από την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι λόγω της αυξημένης ζήτησης των εισιτηρίων διαρκείας, θα είναι διαθέσιμος, από την Τετάρτη 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι, περιορισμένος αριθμός διαρκείας στη θύρα 6 του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης». Η τιμή των εισιτηρίων διαρκείας στη συγκεκριμένη θύρα θα είναι 350 €. Η αντιστοίχιση των συγκεκριμένων εισιτηρίων στο Ολυμπιακό Στάδιο θα είναι στη θύρα 3Β.

Οσοι αγοράσουν διαρκείας στη θύρα 6 όπως και όσοι ολοκληρώσουν την αγορά διαρκείας σε οποιαδήποτε θύρα από την Τετάρτη κι έπειτα, θα μπορούν να προχωρούν την επόμενη ημέρα της συναλλαγής στην αντιστοίχιση για το Ολυμπιακό Στάδιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.