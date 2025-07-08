Ο Άνταμ Μάρες και ο Μπρένταν Βογκτ, δύο ρεπόρτερ των Νάγκετς, αναφέρθηκαν εκτενώς στο θέμα Γιόνας Βαλαντσιούνας που έχει γίνει σίριαλ μετά την προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Λιθουανό σέντερ, ο οποίος όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο στο ΝΒΑ.

«Δεν πιστεύω πως οι Κινγκς ήξεραν ότι ο Βαλαντσιούνας ήθελε να σπάσει το συμβόλαιό του. Γιατί να τον δώσουν, αφού θα μπορούσαν να γλιτώσουν το συμβόλαιό του; Οι Νάγκετς σίγουρα δεν το ήξεραν και τον υπολογίζουν. Ο Βαλαντσιούνας λέγεται πως είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί από ολόκληρο το συμβόλαιό του, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι για το Ντένβερ. Ποιος είναι ο λόγος να υπάρχουν συμβόλαια τότε;», αναφέρθηκε στο podcast τους.

«Αν ελευθερωθεί ο Βαλαντσιούνας, θα δημιουργήσει ένα κακό προηγούμενο, όπου ο καθένας που δεν μπορεί να θέλει να πάει σε μια ομάδα θα πιέζει για να μπορέσει να αποδεσμευτεί. Είναι ένα θέμα συνολικό για το ΝΒΑ, όχι μόνο για τους Νάγκετς», πρόσθεσαν.

«Οι Νάγκετς δεν έχασαν τόσο τον Σάριτς με αυτή την ανταλλαγή, αλλά 4-5 μέρες στη free agency, που θα μπορούσαν να βρουν έναν άλλο αντικαταστάτη του Βαλαντσιούνας. Τώρα οι επιλογές τους είναι περιορισμένες, ίσως μόνο ο Χόρφορντ να είναι καλή επιλογή. Μου αρέσει ο Βαλαντσιούνας, αλλά δεν τον λατρεύω. Θεωρώ ότι ο Χόρφορντ ταιριάζει καλύτερα για αυτόν τον ρόλο. Παρότι είναι 39 ετών, είναι εξαιρετικός παίκτης και ιδανικός για να παίζει 15 λεπτά», τόνισαν.

Τέλος, ο Άνταμ Μάρες αποκάλυψε πως δέχτηκε απειλές από οπαδούς του Παναθηναϊκού επειδή προ ημερών τόνιζε πως οι Νάγκετς πρέπει να τηρήσουν σκληρή στάση στην υπόθεση. «Στις ΗΠΑ αν κάποιος σε μισεί για κάτι που λες, λέει πως θα σε σκοτώσει. Κάποιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού απείλησαν να με… βιάσουν. Είναι λίγο παράξενο. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πως οι θέσεις μου έχουν ως βάση τους Νάγκετς», επισήμανε.

