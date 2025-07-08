Λογαριασμός
Τόσα χρήματα χάρισε ο Μίτσιτς στους Μπακς για να μείνει ελεύθερος

Ο Βασίλιε Μίτσιτς πήρε μόλις το 1/4 του συμβολαίου του για τη σεζόν 2025/26, προκειμένου να μείνει ελεύθερος

Βασίλιε Μίτσιτς

Ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι εδώ και λίγες ώρες ελεύθερος από τους Μπακς και… περιζήτητος στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Σέρβος γκαρντ προβλεπόταν να κερδίσει 8,1 εκατ. δολάρια για τη σεζόν 2025/26, αλλά συμφώνησε να αφήσει τα 6,1 εκατ. και έτσι θα εισπράξει 2 εκατ. για να αποχωρήσει από την ομάδα του Μιλγουόκι.

Η εξέλιξη αυτή εξυπηρετεί και τον 31χρονο άσο, που ούτως ή άλλως θα βρει εύκολα ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στην Ευρώπη (Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ντουμπάι BC είναι στους διεκδικητές του), αλλά και τους Μπακς, που ξεφορτώθηκαν ένα ακόμη συμβόλαιο παίκτη που δεν υπολόγιζαν και τους έμειναν περισσότερα χρήματα για να κάνουν κάποιες ακόμη κινήσεις.

Συνολικά στη διετία που έμεινε στο ΝΒΑ ο Μίτσιτς κέρδισε μεικτά περίπου 17,5 εκατ. δολάρια παίζοντας σε συνολικά 101 παιχνίδια με 6,8 πόντους, 3,9 ασίστ και 1,8 ριμπάουντ σε 19,4 λεπτά κατά μέσο όρο.

