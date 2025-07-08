Στάιν: «Εξελίξεις με Βαλαντσιούνας τις επόμενες ώρες»

Η περίφημη ανταλλαγή Βαλαντσιούνας-Σάριτς είναι προ των πυλών, σύμφωνα με τον πάντα έγκυρο Μάρκ Στάιν. Τα δικαιώματα του Βαλαντσιούνας θα μεταφερθούν στους Ντένβερ Νάγκετς τις προσεχείς ημέρες ή και ώρες. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το… ζουμί για τον Παναθηναϊκό, μιας και ο Λιθουανός θα προσπαθήσει να πείσει τους Νάγκετς να αφεθεί ελεύθερος.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.