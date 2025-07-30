Οι ομάδες ψήφισαν τη διεξαγωγή του Super Cup στις 26 και 27 Σεπτέμβρη με έδρα τη Ρόδο στη συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, με τον Παναθηναϊκό να διαφωνεί με τις ημερομηνίες.

Οι «πράσινοι» επιστρέφουν στις 25 Σεπτεμβρίου από την Αυστραλία, όπου θα λάβουν μέρος στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» και αντιπρότειναν να γίνει το Super Cup στις 7 Δεκεμβρίου. Η πρότασή τους, ωστόσο, δεν πέρασε και δεν αποκλείεται ο Παναθηναϊκός τελικά να απέχει από τη διοργάνωση.

Τα ημιτελικά θα γίνουν Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και ο τελικός του Super Cup, τo Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται πως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στις 30 Οκτωβρίου ρίχνονται στη μάχη της Ευρωλίγκας παίζοντας εντός με Μπάγερν και εκτός με Μπασκόνια αντίστοιχα.

Αυτή τη στιγμή, τα ζευγάρια του Super Cup, όπως ορίστηκαν από την περσινή κατάταξη των ομάδων, είναι Ολυμπιακός-Προμηθέας και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ. Αν ο Παναθηναϊκός απέχει, τότε τη θέση του ως πέμπτη θα πάρει η Καρδίτσα.

