Η σεζόν στο Conference League ολοκληρώθηκε, με την Τσέλσι να συντρίβει την Μπέτις στον τελικό και να κατακτά το τρόπαιο.

Την επομένη του αγώνα στο Βρότσλαβ, η UEFA έδωσε τα βραβεία της χρονιάς, με τον Ίσκο να βγαίνει MVP και τον Γκούλικσεν της Τζουργκάρντεν καλύτερος νεαρός παίκτης.

Υπήρξε βέβαια και το top-10 για τα ωραιότερα γκολ, εκεί όπου η κορυφή πήγε στον Φώτη Ιωαννίδη! Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού πήρε την πρώτη θέση χάρη στην τρομερή λόμπα στο 4-0 ενάντια στην Ντινάμο Μινσκ στο ΟΑΚΑ στη league phase του θεσμού.

Στη δεκάδα βλέπουμε και τον Κάρολ Σφιντέρσκι, για το εντυπωσιακό σουτ με το οποίο είχε σκοράρει κόντρα στη Φιορεντίνα στη φάση των «16».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.