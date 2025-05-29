Ολυμπιακός: Στο κάδρο ο Φρανκ Ονιέκα - Δεύτερος σε κλεψίματα φέτος στην Bundesliga

Άλλο ένα όνομα φέρνει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό το Fpl_Master.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι νταμπλούχοι Ελλάδας έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον Φρανκ Ονιέκα, με τον διεθνή Νιγηριανό μέσο της Μπρέντφορντ να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο ενόψει καλοκαιριού. Ο 26χρονος χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 και λαμβάνει περίπου 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό, που δυσκολεύει την άμεση μεταγραφή του. Σύμφωνα με το Transfermarkt, δε, η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 7 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η αγγλική ομάδα είναι διατεθειμένη να συζητήσει δανεισμό με οψιόν αγοράς, καλύπτοντας μέρος των αποδοχών του ποδοσφαιριστή. Φέτος είχε δοθεί δανεικός στη γερμανική Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη, «γράφοντας» 31 συμμετοχές και όντας ένας από τους πλέον κομβικούς παίκτες της ομάδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναδείχθηκε δεύτερος στα κλεψίματα στην Bundesliga.

🚨| 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤 𝐎𝐧𝐲𝐞𝐤𝐚’𝐬 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐧.



▫️Under contract with Brentford until 2027, earning £2M/year, a figure that complicates a move for many clubs.



▫️Brentford open to sale or loan with buy option, ready to cover part of his wages.… pic.twitter.com/VBKW7jjZcc — Fpl_Master (@fpl_master__) May 29, 2025

Ο Ονιέκα, από την άλλη, είναι θετικός στο ενδεχόμενο αποχώρησης, με βασικό του κριτήριο τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις -κάτι, φυσικά, που ο Ολυμπιακός μπορεί να του προσφέρει στο υψηλότερο επίπεδο. Οι «ερυθρόλευκοι» βλέπουν στον διεθνή μέσο έναν παίκτη με ένταση, φυσικά προσόντα και εμπειρία από την Premier League, αλλά και την Bundesliga πια, που μπορεί να προσδώσει δυναμισμό και βάθος στη μεσαία γραμμή.

Παράλληλα, ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Κρίσταλ Πάλας, η οποία επίσης θα αγωνιστεί στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Europa League την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, στον Ολυμπιακό ο Ονιέκα θα έχει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο και σταθερό χρόνο συμμετοχής.

Οι επαφές, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, αλλά το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό και οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

