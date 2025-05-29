Γιαννακόπουλος σε παίκτες: «Οτιδήποτε πλην του 3-0 με τον Ολυμπιακό είναι μη αποδεκτό»

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μερικές μέρες μετά την κακή παρουσία του «τριφυλλιού» στο Final-4 του Άμπου Ντάμπι, θέλησε να μιλήσει στους παίκτες του Αταμάν.

Έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της Πέμπτης και ανέφερε στα μέλη της ομάδας πως δεν είδε «δίψα» αντίστοιχη της περσινής σεζόν για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου. «Έχετε κάποιο παράπονο από εμένα;» ρωτούσε, έχοντας τονίσει πως οι τελευταίες μέρες είναι τέτοιες που δεν παρατηρείται οικογενειακό κλίμα, όπως έφτανε στ' αυτιά του.

Όμως, στέλνοντας το μήνυμά του ενόψει της έναρξης των τελικών της Stoiximan GBL, το βράδυ της Παρασκευής, κόντρα στον Ολυμπιακό, ξεκαθάρισε ότι: «Αν με σέβεστε, αν θεωρείτε ότι είμαι κοντά σας, είτε είστε λίγους μήνες στην ομάδα είτε δύο χρόνια, οτιδήποτε άλλο πέραν του 3-0 θα είναι μη αποδεκτό. Σας ζητώ και σας παρακαλώ να το κάνετε για μένα! Σας κοιτάζω στα μάτια! Κάντε το για μένα. Στον Ολυμπιακό δεν μιλάνε μεταξύ τους. Μπορείτε να τους αποτελειώσετε! Να τους διαλύσετε!».

Αναλυτικά:

«Καλησπέρα σε όλους,

Έχω κάποια άσχημα νέα. Δεν είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης πλέον. Το έχετε αντιληφθεί; Έχει εντυπωθεί στο κεφάλι σας; Η Φενέρμπαχτσε το κατέκτησε γιατί ήταν πεινασμένη. Μπήκαν στο γήπεδο μαχαίρι στα δόντια, όπως εμείς πέρσι. Δεν έχουν καλύτερο ρόστερ από εμάς. Εσείς είστε το καλύτερο ρόστερ στην Ευρώπη. Αλλά εκείνοι έπαιξαν ως ομάδα, όπως παίξαμε εμείς στο προηγούμενο Final 4. Ο ένας προσπαθούσε να καλύψει τα λάθη του άλλου, σαν ομάδα, σαν οικογένεια. Γιατί το κατακτήσαμε πέρσι; Δεν ήταν μόνο το ρόστερ, ήταν η οικογενειακή ατμόσφαιρα που επικρατούσε μεταξύ σας. Δυστυχώς, στεναχωριέμαι που θα πω ότι δεν είδα κάτι ανάλογο φέτος. Ακόμη και τις τελευταίες ημέρες δεν είναι έτσι, όπως έχω ακούσει.

Θα ήθελα να ρωτήσω τον καθένα από εσάς ξεχωριστά, αν έχετε κάποιο παράπονο από το κλαμπ… Πληρώνεστε στην ώρα σας, ενώ οποιοδήποτε άλλο αίτημα για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα έχετε προς εμένα, τη διοίκηση, τον προπονητή η απάντηση είναι πάντα θετική. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.

Ξαναρωτώ. Έχετε κάποιο παράπονο από το κλαμπ; Μιλήστε μου ειλικρινά, τώρα είναι η ώρα να το πείτε. Λαμβάνω τη σιωπή σας ως όχι.

Εγώ έχω ένα παράπονο. Ξέρω πως το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι. Μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις, να σουτάρεις τη μπάλα και αυτή να μπει στο καλάθι ή να βγει έξω. Αυτό που είδα την Παρασκευή ήταν άνθρωποι που δεν ήταν έτοιμοι να ματώσουν για την ομάδα, να ματώσουν για τον τίτλο. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που δεν μπορώ να αποδεχθώ. Μπορώ να αποδεχθώ τα πάντα. Οι ήττες είναι μέρος του αγώνα. Οι ήττες χτίζουν νικητές.

Όπως εγώ έχω κάνει τα πάντα για εσάς, από την στιγμή που δεν έχετε κανένα παράπονο, θα ήθελα να ζητήσω στον καθένα από εσάς προσωπικά και όλους μαζί ως ομάδα να το κάνετε αυτό για μένα. Το καλοκαίρι, αν δεν κατακτήσουμε αυτό το τρόπαιο, κάποιοι από εσάς θα είστε στη Μύκονο, κάποιοι στην Πάρο, τη Σαντορίνη ή οπουδήποτε. Εγώ θα είμαι στο σπίτι μου γιατί οπουδήποτε θα πηγαίνω θα μου κάνουν παράπονα και θα με βρίζουν.

Αν με σέβεστε, αν θεωρείτε ότι είμαι κοντά σας, είτε είστε λίγους μήνες στην ομάδα είτε δύο χρόνια, οτιδήποτε άλλο πέραν του 3-0 θα είναι μη αποδεκτό. Είστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, με το καλύτερο ρόστερ και τον καλύτερο προπονητή. Δεν θα μιλήσω για μένα, αλλά για το κλαμπ που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Έχουμε το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη και τους καλύτερους οπαδούς. Σας παρακαλώ να το κάνετε αυτό για μένα και σας κοιτάζω όλους στα μάτια. Κάντε το για μένα.

Σας ζητώ και σας παρακαλώ να το κάνετε για μένα! Σας κοιτάζω στα μάτια! Κάντε το για μένα. Στον Ολυμπιακό δεν μιλάνε μεταξύ τους. Μπορείτε να τους αποτελειώσετε! Να τους διαλύσετε! Να κερδίσετε! Αν κερδίσουμε αυτόν τον τίτλο, σε αυτούς τους τελικούς, θα διαλύσουμε τον Ολυμπιακό για τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό από τον τίτλο στην EuroLeague!

Έχετε το ταλέντο, τα αρχ…, έχετε τα πάντα. Παρακαλώ κάντε το για μένα. Πάμε όλοι μαζί!».

