Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στον 2ο προκριματικό του Champions League

Από τους ανίσχυρους θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός τελικά την προσπάθειά του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.



Οι «πράσινοι» περίμεναν να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δύο από τα τρία σενάρια που τους ευνοούσαν, ωστόσο μετά την αρνητική έκβαση στην Τσεχία, ακολούθησε αυτή στην Αυστρία.

Μάλιστα, αυτό έγινε και με... οδυνηρό τρόπο, αφού η Αούστρια Βιέννης, την οποία ο Παναθηναϊκός ήθελε να τερματίσει δεύτερη στην Bundesliga, προηγήθηκε 2-1 κόντρα στην Μπλάου Βάις Λιντς στο 90', όμως ισοφαρίστηκε στο 92' (2-2), με τη Ζάλτσμπουργκ να νικά τη Ραπίντ Βιέννης 4-2 και να παίρνει τη δεύτερη θέση, σπρώχνοντας το «τριφύλλι» στους ανίσχυρους, αφού έχει καλύτερο συντελεστή.



Πλέον, με βάση αυτή την εξέλιξη, η Ζάλτσμπουργκ, η Ρέιντζερς και η Βικτόρια Πλζεν είναι οι πιθανές αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Υπενθυμίζουμε ότι η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου.



Αναλυτικά:

Ισχυροί



Ρέιντζερς (Σκωτία) 71.250

Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 48.000

Πλζεν (Τσεχία) 39.250



Ανίσχυροι



Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 16.000

Σερβέτ (Ελβετία) 11.500

Μπραν (Νορβηγία) 7.937



*Η Σερβέτ δεν έχει ακόμη κατακτήσει οριστικά τη δεύτερη θέση.



Οι σημαντικές ημερομηνίες για τα προκριματικά

18 Ιουνίου 2025: Κλήρωση 2ου Προκριματικού Γύρου Champions League 2025/26

21 Ιουλίου 2025: Κλήρωση 3ου Προκριματικού Γύρου Champions League 2025/26

22-23 Ιουλίου 2025: Πρώτο ματς 2ου Προκριματικού Γύρου Champions League 2025/26

29-30 Ιουλίου 2025: Ρεβάνς 2ου Προκριματικού Γύρου Champions League 2025/26

4 Αυγούστου 2025: Κλήρωση Playoffs Champions League 2025/26

5-6 Αυγούστου 2025: Πρώτος αγώνας 3ου Προκριματικού Γύρου Champions League 2025/26

12 Αυγούστου 2025: Ρεβάνς 3ου Προκριματικού Γύρου Champions League 2025/26

19-20 Αυγούστου 2025: Πρώτος αγώνας Playoffs Champions League 2025/26

26-27 Αυγούστου 2025: Ρεβάνς Playoffs Champions League 2025/26

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.