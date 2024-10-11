Άρης: Προπόνηση με Σιφουέντες και τριήμερο

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν σήμερα (11/10) το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, με τον Χοσέ Σιγουέντες να δίνει κανονικά το παρόν.
Παράλληλα, ο Φραν Βέλεθ, που συνέχισε και σήμερα το πρόγραμμα θεραπείας του, από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει -σταδιακά- να ανεβάζει ρυθμούς.
Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα των «κίτρινων» περιλάμβανε ενεργοποίηση, ασκήσεις ταχυδύναμης και παιχνίδια μικρών σχέσεων και χώρων.
Μάλιστα, ο Άκης Μάντζιος έδωσε τριήμερο ρεπό στους παίκτες του Άρη, αν και ένα γκρουπ, πάντως, θα συνεχίσει το πρόγραμμά του το Σαββατοκύριακο στο «Δασυγένειο».
Πηγή: sport-fm.gr
