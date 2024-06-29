Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Αυτό δεν είναι νίκη κύριοι, αλλά ολόκληρος θρίαμβος

Τι και αν τον πάρει, τι και αν δεν τον πάρει, αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες αποτελεί τον μεγάλο θρίαμβο του Παναθηναϊκού.  

Πέρυσι, περίπου τέτοια εποχή, ο Παναθηναϊκός έχτιζε από το απόλυτο μηδέν στο αγωνιστικό κομμάτι. Οι παίκτες που προσεγγίζονταν από το «Τριφύλλι» προσπαθούσαν να πειστούν για το πρότζεκτ που τους παρουσιάζονταν και δεν μπορούσαν.

Οι άνθρωποι της ομάδας έτρωγαν πόρτες. Ήταν πολλοί οι παίκτες που είχαν στο μυαλό τους τον Παναθηναϊκό της προηγούμενης τριετίας, χωρίς μέλλον και χωρίς ελπίδες για κάτι καλό. Δεν τολμούσαν να συμφωνήσουν με τους «πράσινους», όσα λεφτά και αν τους δίνονταν, όσα και αν τους έλεγαν.

