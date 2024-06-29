Παναθηναϊκός: Αυτό δεν είναι νίκη κύριοι, αλλά ολόκληρος θρίαμβος

Πέρυσι, περίπου τέτοια εποχή, ο Παναθηναϊκός έχτιζε από το απόλυτο μηδέν στο αγωνιστικό κομμάτι. Οι παίκτες που προσεγγίζονταν από το «Τριφύλλι» προσπαθούσαν να πειστούν για το πρότζεκτ που τους παρουσιάζονταν και δεν μπορούσαν.

Οι άνθρωποι της ομάδας έτρωγαν πόρτες. Ήταν πολλοί οι παίκτες που είχαν στο μυαλό τους τον Παναθηναϊκό της προηγούμενης τριετίας, χωρίς μέλλον και χωρίς ελπίδες για κάτι καλό. Δεν τολμούσαν να συμφωνήσουν με τους «πράσινους», όσα λεφτά και αν τους δίνονταν, όσα και αν τους έλεγαν.

