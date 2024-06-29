Πάμε Στοίχημα με ενισχυμένες αποδόσεις* στους σημερινούς πρώτους αγώνες της φάσης των «16» του Ευρωπαϊκού

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Η φάση των «16» του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ξεκινάει απόψε με τα πρώτα δύο παιχνίδια ανάμεσα σε ομάδες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχοντας δημιουργήσει μια σειρά από διαφορετικές ιστορίες.

Καθημερινά το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και στοιχηματικές επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις* σε όλους τους αγώνες του Ευρωπαϊκού. Δείτε τις αγορές για τα σημερινά παιχνίδια:

Ελβετία – Ιταλία στις 19:00

Σε όμιλο με Σκωτία, Γερμανία και Ουγγαρία, οι Ελβετοί πήραν τη νίκη που έπρεπε στην πρεμιέρα και η μετέπειτα διαχείριση τους έφερε άνετα στην επόμενη φάση. Οι Ιταλοί, έχουν προσφέρει την πιο ποδοσφαιρική στιγμή του ευρωπαϊκού με το υπέροχο γκολ του Ζακάνι στο 98ο λεπτό του αγώνα με την Κροατία να φέρνει την πρόκριση στην επόμενη φάση εμφατικά. Δεν έχει τόσο σημασία η εμφάνιση, ο τρόπος, ή η διαδικασία για την Ιταλία. Πάντοτε για την «Σκουάντρα Ατζούρα», το αποτέλεσμα ήταν στο επίκεντρο και όταν μιλάμε για νοκ-αουτ παιχνίδια, η παραδοσιακή ευρωπαϊκή σχολή της Ιταλίας, συνδεδεμένη με την προπονητική μαεστρία του Σπαλέτι κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον.

Δείτε τις ενισχυμένες αποδόσεις* του Πάμε Στοίχημα για τον αγώνα Ελβετία -Ιταλία

Σκορ πολλαπλών επιλογών 0-1, 0-2, 0-3

Ακριβές σκορ 1-0

Λορέντσο Πελεγκρίνι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Μπρεελ Εμπολό να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Γερμανία – Δανία στις 22:00

Οι διοργανωτές Γερμανοί, στο πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο της διοργάνωσης, το «Βέστφαλεν» του Ντόρτμουντ, με 62000 θεατές στο πλευρό τους συγκρούονται με τους Δανούς. Οι Δανοί ήταν αήττητοι στον όμιλο με τρεις ισοπαλίες, ενώ οι Γερμανοί νίκησαν επιβλητικά τους Σκωτσέζους με 5-1, τους Ούγγρους με 2-0 και αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Ελβετία. Η αποψινή αναμέτρηση αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Δείτε τις ενισχυμένες αποδόσεις* του Πάμε Στοίχημα για τον αγώνα Γερμανία-Δανία

Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0, 2-0, 3-0

Ακριβές σκορ 2-1

Τζαμάλ Μουσιάλα να σκοράρει πρώτος στον αγώνα

Κρίστιαν Έρικσεν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ζεις την απόλυτη εμπειρία σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ​

Οι σπουδαίες αναμετρήσεις του Ευρωπαϊκού μένουν αξέχαστες στα καταστήματα ΟΠΑΠ που προσφέρουν τις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα.

Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές έχει το Πάμε Στοίχημα για κάθε παιχνίδι του Ευρωπαϊκού, καθώς και πλήθος Bet Builder Ready.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και οι ακόλουθες προωθητικές ενέργειες* για να ζήσεις αυτό το Ευρωπαϊκό καλύτερα από ποτέ:

Boost Νίκης

Σκορ 3

Στο Παρά 1

Επιστροφή Στοιχήματος

Football Party με καθημερινές προσφορές από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις*

Το Ευρωπαϊκό συνεχίζεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με καθημερινές προσφορές* από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις στο opapstore app. Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ ζουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις και ατέλειωτη δράση.

Στο Ευρωπαϊκό, όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να ξεκλειδώνουν τις καθημερινές αποστολές του προγράμματος πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», όπου τους περιμένουν αποστολές, εκπλήξεις και δώρα*.

Το Football Party του ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις (ημερολόγιο προσφορών & αποστολών) έρχεται μέσω του opapstore app και αλλάζει τον τρόπο διασκέδασης στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με τους χρήστες της εφαρμογής να απολαμβάνουν τα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού με ατελείωτη δράση και επιβράβευση.

Περισσότερες πληροφορίες για το Football Party του ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις (το ημερολόγιο καθημερινών προσφορών) μπορείτε να βρείτε μέσα από το opapstore app ή σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ.

Όλη η δράση του Ευρωπαϊκού στην ειδική ενότητα στο Opapstore app

Τα πάντα για το Ευρωπαϊκό θα τα βρείτε στην νέα ειδική ενότητα από το Πάμε Στοίχημα μέσω του opapstore app.

Όλοι οι αγώνες, ειδικά στοιχήματα, μακροχρόνιες αγορές και όλα τα στατιστικά για το Ευρωπαϊκό στη νέα ειδική ενότητα στο opapstore app.​

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.