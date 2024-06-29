Παναθηναϊκός: Ο clutch Παπαπέτρου και ο κομβικός ρόλος του

Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδος σε μία ονειρική σεζόν. Μετά από ένα «καυτό» μεταγραφικό καλοκαίρι της περασμένης σεζόν με ονόματα «βόμβες», ο Εργκίν Αταμάν «έχτισε» την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Ωστόσο ο ελληνικός κορμός ενισχύθηκε σε τεράστιο βαθμό με παίκτες ποιότητας οι οποίοι τα έδωσαν όλα και πήραν αυτό που άξιζαν!

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου επέστρεψε μετά από ένα χρόνο τον οποίο πέρασε στην Παρτιζάν. Ο Έλληνας φόργουορντ από νωρίς μέσα στη σεζόν τα βρήκε… σκούρα εξαιτίας τραυματισμού. Το γόνατο του τον ταλαιπωρούσε αρκετά και στη συνέχεια αναγκάστηκε να δει την πόρτα του χειρουργείου κατά τη διάρκεια της σεζόν. Όμως ο ίδιος δεν τα παράτησε, δούλεψε σκληρά και επέστρεψε ακόμα πιο δυνατός.

