Παναθηναϊκός: Απρόοπτο για τον Επτάστερο, με απουσία στο Βελιγράδι

Απρόοπτο για τον Επτάστερο - Επιστρέφει ο Παπαπέτρου στην αποστολή ωστόσο ο Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεση του τον Ομέρ Γιούρτσεβεν - Ποιος ο λόγος

Παπαπέτρου

Μετά την πολύ δύσκολη και οριακή νίκη απέναντι στη Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν. Οι «πράσινοι» πήραν ψυχολογική… ώθηση από το αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ και θέλουν να κάνουν το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» μέσα σε μία «καυτή» έδρα. 

Ο Εργκίν Αταμάν ενεργοποίησε και πάλι τον Παπαπέτρου μετά την τιμωρία του ωστόσο προέκυψε ένα απρόοπτο με τον Γιούρτσεβεν.

