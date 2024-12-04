Παναθηναϊκός: Απρόοπτο για τον Επτάστερο, με απουσία στο Βελιγράδι

Μετά την πολύ δύσκολη και οριακή νίκη απέναντι στη Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν. Οι «πράσινοι» πήραν ψυχολογική… ώθηση από το αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ και θέλουν να κάνουν το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» μέσα σε μία «καυτή» έδρα.

Ο Εργκίν Αταμάν ενεργοποίησε και πάλι τον Παπαπέτρου μετά την τιμωρία του ωστόσο προέκυψε ένα απρόοπτο με τον Γιούρτσεβεν.

