Παναθηναϊκός: Το «τρικ» του Αταμάν που «κλείδωσε» την Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο συνεχόμενα ατυχή αποτελέσματα κόντρα σε Ζαλγκίρις στο Κάουνας και Μονακό στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» έδειξαν και πάλι ανισορροπία στην άμυνα ωστόσο σε μερικά σημεία του αγώνα κατάφεραν να δείξουν το καλό τους πρόσωπο. Ο Εργκίν Αταμάν κατάφερε με ένα συνηθισμένο «τρικ» του να βάλει στην… εξίσωση τον Ντίνο Μήτογλου.

