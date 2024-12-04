Με τον Κέντρικ Ναν να δίνει παράσταση και να παρασύρει και τους υπόλοιπους, ο Παναθηναϊκός έπαιξε σαν επτάστερος στην τέταρτη περίοδο και νίκησε την Μπαρτσελόνα 90-89 σε ματς-ροντέο στο ΟΑΚΑ.

Mετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τα αμυντικά προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα του στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, και για τα όσα έφεραν την ανατροπή και τελικά τη νίκη στο τέταρτο.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε την επιστροφή του Ιωάννη Παπαπέτρου στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στο πρώτο μέρος σταματήσαμε τον βασικό τους επιθετικό, τον Πάντερ, με τον Καλαϊτζάκη, αλλά είχαμε πρόβλημα να μαρκάρουμε τους παίκτες της περιφέρειας, όπως ο Νούνιεθ. Δεν προστατέψαμε όπως θα έπρεπε τη ρακέτα μας και βρήκαν 6-7 lay up. Οι περιφερειακοί μας παίκτες δεν έπαιξαν καλή άμυνα στο ένας-ένας και ο σέντερ μας δεν προστάτεψε το ζωγραφιστό. Ο Πάρκερ βρήκε πολλούς εύκολους πόντους κόντρα στον Χουάντσο. Για αυτό δεν είχαμε καταφέρει να πάρουμε διαφορά, παρότι είχαμε βάλει 45 πόντους.

Στην τρίτη περίοδο συνεχίστηκαν τα ίδια προβλήματα. Επιθετικά είχαμε, επίσης, ένα πρόβλημα, γιατί η Μπαρτσελόνα είχε κλείσει καλά τους χώρους και δεν βρήκαμε τον τρόπο να σκοράρουμε με τον Ναν ή τον Σλούκα. Τελικά αλλάξαμε τη στρατηγική μας και βάλαμε τον Μήτογλου στο "5". Και αυτό δούλεψε.

Με τον Μήτογλου στο "5" είχαμε περισσότερους χώρους και ο Ναν άρχισε να βρίσκει καλύτερους χώρους και σουτ, ειδικά απέναντι στον Μπίλι. Και όταν έκλειναν, ο Ντίνος έβαλε 9 πολλούς σημαντικούς πόντους από το τρίποντο. Μετά αρχίσαμε να παίζουμε πιο επιθετικά στην άμυνα. Όλα τα ματς είναι έτσι στην Euroleague. Πριν από τρία βράδια χάσαμε στην τελευταία κατοχή από τη Μονακό, σήμερα κερδίσαμε στις τελευταίες κατοχές.

Σε ένα τέτοιο παιχνίδι τα σουτ του Ναν είναι πολύ σημαντικά. Αλλά και η Μπαρτσελόνα βρήκε σημαντικά σουτ με τον Σατοράνσκι στα τελευταία δευτερόλεπτα των επιθέσεων ή με τον Νούνιεθ. Η στατηγική της Μπαρτσελόνα στην άμυνα ήταν καλή, αλλά είχαμε τύχη και βάλαμε κάποια buzzer-beater. Όποτε είχαμε την ευκαιρία να ξεφύγουμε, έμπαιναν ξανά στο ματς με τον Σατοράνσκι και τον Νούνιεθ, παρόtι δεν είναι σπεσιαλίστες στο τρίποντο.

Ναι, και πέρυσι παίξαμε πολύ με τον Μήτογλου στο "5" και θα το χρησιμοποιήσουμε και φέτος. Ο Γιούρτσεβεν ήταν άρρωστος σήμερα και δεν θέλω να αξιολογήσω την εμφάνισή του. Αλλά ναι, είναι μια τακτική που θα χρησιμοποιήσουμε αυτή με τον Μήτογλου στο "5".

Θέλω να πω ότι σήμερα το πρόβλημα αμυντικά ήταν οι παίκτες στην περιφέρεια. Ειδικά ο Νούνιεζ που βρήκε 7 δίποντα. Είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι παίκτης που θα έχει 100% ευστοχία και 14 πόντους με 7 δίποντα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Συνολικά είχε 19 πόντους και 3 ασίστ.

Θέλω ακόμα να σας πω κάποια νέα, που ξέρω ότι είναι σημαντικά για εσάς. Είχαμε θέσει εκτός ομάδας επ' αόριστον τον Ιωάννη Παπαπέτρου, δεν έπαιξε δύο παιχνίδια, τα οποία κερδίσαμε. Πιστεύω ότι κατάλαβε τα λάθη που έκανε. Και εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τον ρόλο του στην ομάδα, οπότε είπα στη διοίκηση ότι τον συγχώρεσα και ότι αύριο θα ταξιδέψει με την ομάδα».

